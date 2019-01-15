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      Из-за нехватки персонала Трамп заказал на прием в Белом доме фастфуд

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      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / bbc.com

      15 января на торжественном приеме в Белом доме президент США Дональд Трамп угостил фастфудом футболистов команды Clemson Tigers, которые победили в Национальном чемпионате среди студентов. Ведь из-за приостановки работы правительства в стране множество поваров Белого дома были вынуждены взять неоплачиваемый отпуск.

      Об этом сообщило издание BBC.

      Читайте также: Трамп посоветовал "фейковым СМИ" взять отпуск

      Президент США поздравил победителей футбольного соревнования и заказал для них 300 бургеров, пиццу и картофель фри.

      Мы заказали американский фастфуд за "шатдаун". За мой счет,
      – отметил Трамп.

      Когда журналисты спросили, какой фастфуд его любимый, тот ответил: "если он американский, то он мне нравится".

      "Мне нравится все американское", – добавил Трамп.

      Прийом в Білому доміНеизвестно, во сколько Трампу обошелся прием

      Прийом в Білому домі
      Игроки команды Clemson Tigers на приеме в Белом доме

      Трамп также отметил, что прибег к такому шагу, поскольку не хотел откладывать мероприятие из–за нехватки персонала в Белом доме.

      Напомним, что в США уже 25 дней подряд продолжается так называемый "шатдаун". Там до сих пор не принят госбюджет на 2019 год, поэтому все государственные учреждения, финансирующиеся из казны, сейчас закрыты, и почти миллион американских госслужащих отправлены в вынужденный отпуск.

      В этом году госбюджет до сих пор не приняли, так как президент США Дональд Трамп требует финансирования так называемой "Стены Трампа" на мексиканской границе. 8 января, в 21:00 по вашингтонскому времени, Трамп объявил о своем обращении к американцам, чтобы анонсировать введение чрезвычайного положения. Причиной такого решения является строительство стены между США и Мексикой.

      Теги: Новости США Дональд Трамп
      Источник: 24 Канал
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