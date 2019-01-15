Из-за нехватки персонала Трамп заказал на прием в Белом доме фастфуд
15 января на торжественном приеме в Белом доме президент США Дональд Трамп угостил фастфудом футболистов команды Clemson Tigers, которые победили в Национальном чемпионате среди студентов. Ведь из-за приостановки работы правительства в стране множество поваров Белого дома были вынуждены взять неоплачиваемый отпуск.
Об этом сообщило издание BBC.
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Президент США поздравил победителей футбольного соревнования и заказал для них 300 бургеров, пиццу и картофель фри.
Мы заказали американский фастфуд за "шатдаун". За мой счет,
– отметил Трамп.
Когда журналисты спросили, какой фастфуд его любимый, тот ответил: "если он американский, то он мне нравится".
"Мне нравится все американское", – добавил Трамп.
Неизвестно, во сколько Трампу обошелся прием
Игроки команды Clemson Tigers на приеме в Белом доме
Трамп также отметил, что прибег к такому шагу, поскольку не хотел откладывать мероприятие из–за нехватки персонала в Белом доме.
Напомним, что в США уже 25 дней подряд продолжается так называемый "шатдаун". Там до сих пор не принят госбюджет на 2019 год, поэтому все государственные учреждения, финансирующиеся из казны, сейчас закрыты, и почти миллион американских госслужащих отправлены в вынужденный отпуск.
В этом году госбюджет до сих пор не приняли, так как президент США Дональд Трамп требует финансирования так называемой "Стены Трампа" на мексиканской границе. 8 января, в 21:00 по вашингтонскому времени, Трамп объявил о своем обращении к американцам, чтобы анонсировать введение чрезвычайного положения. Причиной такого решения является строительство стены между США и Мексикой.