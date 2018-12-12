Из-за непогоды на дорогах Киевской области произошло более 30 ДТП: есть жертва
Из-за сильных снегопадов и ухудшения погодных условий на дорогах Киевской области произошло более 30 аварий. В результате этого 1 человек погиб, еще 1 получил травмы.
Об этом пресс-служба Нацполиции Киевщины информирует на своей Facebook-странице.
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Полиция в очередной раз призывает водителей не нарушать правил дорожного движения, соблюдать безопасную дистанцию на дорогах и без необходимости не выезжать из гаража,
– говорится в заметке.
Правоохранители также обратились к пешеходам с несколькими просьбами:
В условиях недостаточной видимости неожиданно не выходить на проезжую часть перед автомобилем.
Переходить дорогу только в установленных для этого местах.
Рекомендуется иметь на одежде световозвращающие элементы – это уменьшит риск попасть в опасность на дороге.
Напомним, в Украине 12 и 13 декабря пришла мощная непогода. Синоптики объявили штормовое предупреждение из-за снегопадов, метели и дожди почти во всех областях. В Киев из-за непогоды не пускают крупногабаритный транспорт.
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