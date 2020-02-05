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      Из-за непогоды обесточены более 40 населенных пунктов: где именно

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      В Украине без света остается 41 населенный пункт / market.korupciya.com

      Осадки и сильные порывы ветра привели к обесточиванию 41 населенного пункта. Без электричества остаются жители Одесской и Ивано-Франковской областей.

      О том, что из-за непогоды ряд украинских городов и сел остались без света, информирует ГСЧС.

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      В результате осложнения погодных условий (осадки и порывы ветра) по состоянию на утро 5 февраля обесточен 41 населенный пункт в двух областях Украины,
      – говорится в сообщении.

      Без электричества сейчас находятся жители 24 городов и сел Одесской области, а также 17 населенных пунктов в Ивано-Франковской области.

      Над восстановлением электроснабжения работают бригады облэнерго.

      В ГСЧС также добавили, что для обеспечения проезда на дорогах работают 773 специалиста и 578 единиц техники.

      Обратите внимание! По прогнозу Укргидрометцентра, 5 февраля в Украине следует ожидать ухудшения погодных условий. Сильный снег, порывы ветра, метели прогнозируют в Карпатах, на востоке, юге, а также в центральной части Украины.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины ГСЧС Электроэнергия Новости Ивано-Франковска Новости Одессы Непогода в Украине
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