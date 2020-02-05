Из-за непогоды обесточены более 40 населенных пунктов: где именно
Осадки и сильные порывы ветра привели к обесточиванию 41 населенного пункта. Без электричества остаются жители Одесской и Ивано-Франковской областей.
О том, что из-за непогоды ряд украинских городов и сел остались без света, информирует ГСЧС.
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В результате осложнения погодных условий (осадки и порывы ветра) по состоянию на утро 5 февраля обесточен 41 населенный пункт в двух областях Украины,
– говорится в сообщении.
Без электричества сейчас находятся жители 24 городов и сел Одесской области, а также 17 населенных пунктов в Ивано-Франковской области.
Над восстановлением электроснабжения работают бригады облэнерго.
В ГСЧС также добавили, что для обеспечения проезда на дорогах работают 773 специалиста и 578 единиц техники.
Обратите внимание! По прогнозу Укргидрометцентра, 5 февраля в Украине следует ожидать ухудшения погодных условий. Сильный снег, порывы ветра, метели прогнозируют в Карпатах, на востоке, юге, а также в центральной части Украины.
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