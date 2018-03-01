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Из-за непогоды в семь городов Украины запрещен въезд грузовиков: перечень дорог

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Из-за непогоды в семь городов Украины запрещен въезд грузовиков: перечень дорог
Из-за непогоды в семь городов Украины запрещен въезд грузовиков: перечень дорог / Фото из открытых источников

В четверг, 1 марта, из-за непогоды в Украине временно запрещен въезд грузовиков в Киев, Днепр, Запорожье, Кропивницкий, Николаев, Одессу и Херсон. При этом состояние покрытия на автодорогах государственного значения в большинстве областей местами заснеженное, на отдельных участках снежные заносы.

Об этом в Facebook сообщает "Укравтодор".

Согласно сообщению, ограничено движение крупногабаритного транспорта на таких участках дорог:

Киевская область: на всех дорогах при въезде в Киев;

Одесская область: М-05 Киев – Одесса, М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск; М-15 Одесса – Рени; М-16 Одесса – Кучурганы; М-27 Одесса – Черноморск; М-28 Одесса – Южный; Н-33 Одесса – Белгород-Днестровский – Монаши; Р-55 Одесса – Вознесенск – Новый Буг; Р-72 КПП "Староказачье" – Белгород-Днестровский;

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Николаевская область: М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск (в районе Коблево);

Херсонская область: М-14 Одесса -– Мелитополь – Новоазовск (на въезде в Херсон).

Отмечается, что дорожные предприятия работают в круглосуточном режиме. Для оперативного обеспечения проезда по дорогам государственного значения дорожные организации задействовали 1558 единиц техники и 1921 работника, в дежурном режиме – 912 единиц техники и 1154 рабочих.

Что касается погоды 1 марта, то утром наблюдается снег в Одесской, Николаевской, Запорожской, Херсонской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Киевской, Сумской, Черниговской областях и в Киеве.

В Одесской, Николаевской и Херсонской областях скорость ветра достигает 20 метров в секунду. Температура воздуха на большей части территории Украины колеблется от 6 градусов до -25 градусов.

Теги: Новости Украины Новости Одессы Новости Днепра Новости Запорожья Новости Киева Новости Херсона Новости Николаева Новости Кропивницкого Непогода в Украине Транспорт Дороги
Источник: 24 Канал
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