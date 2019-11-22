Из-за неудачной экстренной посадки самолета в аэропорту Одессы отменили все утренние рейсы

Вечером четверга, 21 ноября, в аэропорту Одессы самолет из Турции совершил аварийную посадку. Работникам аэропорта не удалось забрать со взлетной полосы поврежденный самолет даже на следующее утро. Поэтому все утренние рейсы из одесского аэропорта пришлось отменить.

Повреждения самолет получил при аварийной посадке – у воздушного судна сломалась передняя стойка шасси, сообщает "Думская".

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Эвакуация продолжается настолько долго, потому что специальное оборудование для этого везли в Украину из Турции. Пока его ждут в Одессе, спецоборудование проходит таможенные процедуры в Херсоне.

На онлайн-табло аэропорта отмечается, что первый рейс прибудет в Одессу не быстрее 12:35. Аэропорт ожидает прибытия самолета из австрийской Вены.



Расписание прибытия рейсов в одесский аэропорт

Интересно, что некоторые авиакомпании начали отправлять своих клиентов через другие аэропорты. Например, Sky Up отправил своих автобусом до Херсона, откуда они должны улететь в Египет.

Что известно об аварийной посадке самолета в одесском аэропорту?

Вечером 21 ноября в аэропорту Одессы произошла аварийная посадка самолета Turkish Airlines, летевшего рейсом "Стамбул – Одесса". Пассажиров срочно эвакуировали с борта. К счастью, никто не пострадал – у пассажиров, правда, шок.



Интересно, что в Одессе такая поломка – вторая в течение дня: аналогичная ситуация произошла 21 ноября днем с частным самолетом, который взлетал в направлении ОАЭ.

Аварийная посадка самолета в Одессе: смотрите фото