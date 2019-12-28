Из-за нового наступления российской армии в Сирии 235 тысяч человек стали беженцами

235 тысяч мирных жителей были вынуждены покинуть свои дома из-за авиаударов российской армии в декабре 2019 года. Массовое переселение беженцев в Сирии произошло в период между 12 и 25 декабря.

Об этом сообщает пресс-центр управления ООН по координации гуманитарной деятельности.

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Из-за эскалации насилия на северо-западе Сирии гражданское население снова чувствует разрушительные последствия военных действий. Спасатели и свидетели, на которых ссылается ООН, говорят, что боевые действия оставили многие города в руинах и уничтожили десятки медицинских центров.

Президент Владимир Путин хочет убить каждого сирийца, который выступает против режима Асада,

– сказал один из сирийских беженцев Абу аль-Маджд Нассер.

В то же время, сирийские правительственные войска и армия РФ отрицают обвинения в обстреле гражданских лиц, заявляя, что боевые действия ведутся против радикалов-исламистов.

Что известно о войне в Сирии и причастности к ней России?

Разгорелась война в Сирии в 2011 году, тогда началась череда мирных протестов против президента страны Башара Асада, который пришел к власти в 2000 году после смерти отца Хафеза Асада. Впоследствии протесты переросли в полномасштабную войну. Сирийские власти воевали против различных оппозиционных к ней сил, в том числе и исламистских структур вроде террористического "Исламского государства". Запад неоднократно обвинял власти Сирии в применении в войне запрещенного, в частности химического, оружия.

Россия в 2015 году провела воздушную военную кампанию в поддержку Асада. Это переломило ход войны в пользу власти Сирии. Российские военные чиновники утверждают, что нападения происходят только на "террористов". Зато активисты свидетельствуют, что от атак регулярно погибают гражданские жители.

Международная коалиция во главе с США неоднократно обвиняла Москву в поддержке режима Башара Асада. Страны Запада обвиняют его в массовых нарушениях прав человека.