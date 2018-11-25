Из-за ситуации в Азове Садовый инициирует экстренное заседание парламента

Мэр Львова и лидер "Самопомочи" Андрей Садовый призвал Президента Украины Петра Порошенко срочно созвать Совет нацбезопасности и обороны в связи с критической ситуацией в Азовском море.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Читайте также: Украинские корабли захвачены спецназом РФ, есть раненые, – заявление ВМС ВС Украины

«Сегодня ночью должен быть немедленно созван Совет нацбезопасности и обороны. Слово – за Президентом. Инициируем экстренное заседание парламента. Обратились к вице-спикеру Оксане Сыроид еще в этот вечер собрать необходимые подписи. Будем обращаться в Совет безопасности ООН с требованием внеочередного рассмотрения акта открытой вооруженной агрессии России против Украины», – заявил он.

Также политик надеется, что урок Крыма в 2014-м изучен.

«Реакция должна быть быстрой и жесткой», – отметил Андрей Садовый.

Напомним, 25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международных норм.

Россия не замедлила с реакцией. В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение в Керченский пролив.

Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям.