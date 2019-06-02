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      Из-за обвала сцены KOZAK Fest погиб человек, еще двое пострадали

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      Из-за обвала сцены KOZAK Fest погиб человек, еще двое пострадали
      / InfoResist

      Из-за урагана и шквального дождя обвалилась крыша сцены этно-рок-фестиваля Украины KOZAK Fest. В результате один человек погиб, еще двое пострадали.

      По словам спасателей, погиб мужчина 1971 года рождения, об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Днепропетровской области.

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      Еще двое пострадавших – 52-летняя женщина получила перелом ноги, а 41-летний мужчина – перелом ступни.

      Всего на фестиваль в этом году прибыло около 10 тысяч зрителей. Сокрушительный ветер снес батут, часть палаток и повредил сцену. Кроме того, дождь подтопил некоторые участки в урочище, поэтому часть людей не могли оттуда уехать.

      24 канал писал, что вечером 1 июня во время крупнейшего этно-рок-фестиваля Украины, который проходит на Днепропетровщине, начался сильный дождь и ураган. Непогода вызвала обвал крыши сцены, тысячи людей пытались спастись от непогоды. После этого организаторы отменили все мероприятия, запланированные на 2 июня.

      Спасатели сообщили, что при разборе сгоревшей конструкции сцены и осмотре местности спасли 135 человек и вытащили 53 автомобиля.

      Видео непогоды на KozakFest:

      О непогоде сразу после обвала сцены написал на своей Instagram-страничке Дмитрий Шуров – Pianoбой. Музыкант рассказал, что из-за страшного урагана "на фестивале обвалилась крыша сцены" и что "могут быть пострадавшие".

      Творится хаос, падают деревья. Желаю всем людям выйти из этой передряги живыми и здоровыми, берегите себя и близких,
      – подчеркнул Шуров.

      Из-за непогоды организаторы отменили все мероприятия, запланированные на 2 июня. Объяснили это тем, что последствия урагана ликвидировать не успели и сцену не восстановили.

      Что такое KOZAK Fest?Это крупнейший этно-рок фестиваль центральной Украины. 2019 году мероприятие проходит 31 мая и 1-2 июня в урочище Княжеские Байраки на Днепропетровщине. ​Посвящен фестиваль традиционно победе Богдана Хмельницкого в битве под Желтыми Водами.

      Здесь собираются ценители качественной украинской музыки: в 2018 году KOZAK Fest посетили более 100 тысяч человек. В 2019 среди исполнителей – "СКАЙ", "Друга Ріка"," Онука", Detach, "Чумацький шлях", Pianoбой, "Фиолет" и многие другие.

      blog_ava
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      Теги: ГСЧС Новости Днепра Непогода в Украине Жертвы Новости Украины Новости политики
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