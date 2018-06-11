Из-за оригинальной привычки Трампа у его администрации появилась лишняя работа, – Politico

У президента США Дональда Трампа есть своеобразная привычка – рвать бумаги, в том числе и важные, на мелкие куски. Однако из-за того, что все президентские бумаги должны храниться в архиве, сотрудникам администрации приходится все склеивать воедино.

Об этом изданию Politico рассказали бывшие сотрудники администрации президента США, в частности Соломон Ларти, который проработал в госаппарате почти 30 лет.

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"У нас есть прозрачная клейкая лента. Вы находите кусочки, склеиваете их и потом отдаете обратно", – говорит Ларти, который впервые за 30 лет работы столкнулся с такими обязанностями.

Согласно Акту о записях президента, склеивать приходится не только важные документы, но и газеты, на которых Трамп делал пометки, приглашения, письма.

"Я смотрю на своего директора и говорю: "Ребята, вы серьезно?". Мы получаем свыше 60 тысяч в год, нам нужно делать вещи намного важнее, чем это", – добавил бывший сотрудник администрации Реджинальд Янг-младший.