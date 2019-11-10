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      Из-за осенней засухи в оккупированном Крыму умирают реки: пресная вода исчезает даже в колодцах

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      Когда-то полноводная река Черная в Крыму почти совсем обмелела
      Когда-то полноводная река Черная в Крыму почти совсем обмелела / Фото из соцсетей

      В Крыму теплая осень с минимальными осадками привела к сильной засухе. Так, пересыхать начали главные реки, которые питают водохранилища полуострова. В ноябре во многих населенных пунктах вода почти исчезла в колодцах и даже скважинах.

      О плачевной ситуации с пресной водой сообщают местные гидрологи в комментариях спецпроекта "Крым. Реалии".

      Читайте также: У Зеленского озвучили позицию относительно возвращения воды в оккупированный Крым

      Проблема с водой Крыма усложняется с каждым годом. Пока что российская власть спасает ситуацию с водоснабжением крымчан, используя артезианские воды, но их ресурсы стремительно уменьшаются.

      Внимание! Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров с материковой части страны прекратили.

      По словам гидролога Натальи Охрименко, на полуострове сейчас царит засуха аналогична тем, которые были в 1994 и 2012 годах.

      Тенденция сейчас такая, что осень этого года будет гораздо хуже, потому что в 2012 и 1994 годах в декабре осадки принесли водность на реках. Сейчас же, по прогнозу синоптиков, как минимум до 20 ноября никаких существенных осадков не наблюдается,
      – отмечает эксперт.

      Какова ситуация с водоемами в Крыму?

      • По информации эксперта, пересохла река Черная. Она питает Чернореченское водохранилище – для водоснабжения Севастополя;
      • В верховьях пересохла река Альма, которая питает Партизанский водоем – водоснабжение Симферополя.
      • Реки Кача, Бельбек, Коккозка сильно истощены.

      Объем воды в Партизанском и Симферопольском водохранилищах уже уменьшился наполовину. Сильно истощенное Белогорское, сейчас подача воды в Восточный Крым осуществляется из Тайганского водохранилища, расположенного рядом,
      – рассказала Охрименко.

      В ноябре во многих населенных пунктах вода почти исчезла в колодцах и даже скважинах.

      Что пишут в соцсетях о "водной катастрофе" в Крыму:

      Обострения водной проблемы в Крыму мотивировали крымских активистов движения Liberate Crimea инициировать акцию "Водную проблему Крыма решит только деокупация".

      Актуально: Почему Украине не стоит восстанавливать поставки воды и света в Крым: заявление Чубарова

      Они размещали у водных объектов полуострова тематические листовки, чтобы привлечь внимание к проблеме обычных крымчан.

      blog_ava
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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости России Украина – Россия Аннексия Крыма Новости Крыма Водоснабжение Чрезвычайное происшествие
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