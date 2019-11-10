Из-за осенней засухи в оккупированном Крыму умирают реки: пресная вода исчезает даже в колодцах
В Крыму теплая осень с минимальными осадками привела к сильной засухе. Так, пересыхать начали главные реки, которые питают водохранилища полуострова. В ноябре во многих населенных пунктах вода почти исчезла в колодцах и даже скважинах.
О плачевной ситуации с пресной водой сообщают местные гидрологи в комментариях спецпроекта "Крым. Реалии".
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Проблема с водой Крыма усложняется с каждым годом. Пока что российская власть спасает ситуацию с водоснабжением крымчан, используя артезианские воды, но их ресурсы стремительно уменьшаются.
Внимание! Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров с материковой части страны прекратили.
По словам гидролога Натальи Охрименко, на полуострове сейчас царит засуха аналогична тем, которые были в 1994 и 2012 годах.
Тенденция сейчас такая, что осень этого года будет гораздо хуже, потому что в 2012 и 1994 годах в декабре осадки принесли водность на реках. Сейчас же, по прогнозу синоптиков, как минимум до 20 ноября никаких существенных осадков не наблюдается,
– отмечает эксперт.
Какова ситуация с водоемами в Крыму?
- По информации эксперта, пересохла река Черная. Она питает Чернореченское водохранилище – для водоснабжения Севастополя;
- В верховьях пересохла река Альма, которая питает Партизанский водоем – водоснабжение Симферополя.
- Реки Кача, Бельбек, Коккозка сильно истощены.
Объем воды в Партизанском и Симферопольском водохранилищах уже уменьшился наполовину. Сильно истощенное Белогорское, сейчас подача воды в Восточный Крым осуществляется из Тайганского водохранилища, расположенного рядом,
– рассказала Охрименко.
В ноябре во многих населенных пунктах вода почти исчезла в колодцах и даже скважинах.
Что пишут в соцсетях о "водной катастрофе" в Крыму:
Обострения водной проблемы в Крыму мотивировали крымских активистов движения Liberate Crimea инициировать акцию "Водную проблему Крыма решит только деокупация".
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Они размещали у водных объектов полуострова тематические листовки, чтобы привлечь внимание к проблеме обычных крымчан.