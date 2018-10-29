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      Из-за овец, которых морили голодом две недели, могут объявить карантин в трех областях

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      Выживших овец доставили в Тульчин
      Выживших овец доставили в Тульчин / Соцсети

      Сразу трем областям Украины грозит карантин Из-за сотни овец, которых 2 недели морили голодом на одесской таможне.

      Напомним, в порту Черноморска трехуровневая фура з 300 овцами простояла две недели. От животных отказался покупатель в Турции. Следовательно, живой товар вернули в Украину. Но уже в Украине овец из терминала не выпускали. Запретили ветеринары. Мол, животные в Турции могли подхватить опасные болезни. Все это время животных не кормили.  57 овец умерло от голода. Спасти их удалось благодаря волонтерам, которые узнали об этой ситуации.

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      Животных уже доставили из Одессы в Винницкую область. Сейчас животные в Тульчине, им делают анализы крови, чтобы проверить на наличие опасных инфекций. Если болезнь найдут, то сразу три области – Николаевская, Одесская и Винницкая – окажутся в карантине.

      Сейчас овцы находятся в отдельном отряде. Животные самостоятельно едят, пьют и даже могут бегать.

      Тем временем, в Киеве и Одессе в понедельник, 29 октября, протестовали зоозащитники. Они требовали честного и прозрачного расследования, а также установления виновных в этом преступлении.

      Прокуратура открыла два уголовных производства, впрочем подозреваемых в этих делах еще нет.

      Теги: Новости Украины Винница Новости Одессы мир животных
      Источник: 24 канал
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