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      Из-за падения потребления стали в мире выплавка в Украине за два месяца упала на 10%, – СМИ

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      Выплавка стали / ldaily.ua

      В связи с падением потребления стали во всем мире выплавка в Украине за последние 2 месяца упала на 10%.

      Об этом говорится в статье "Украинская металлургия вступила в полосу кризиса" на портале Минпром.

      "Зависимая от экспорта украинская металлургия – по информации ООО "ЕТР-Спектр", за 9 месяцев текущего года на внешних рынках было реализовано 82,8% произведенной в Украине металлопродукции – не выбивается из общемирового тренда. В октябре и сентябре выплавка стали в стране падала на 10%", – говорится в статье.

      В материале отмечается, что тенденция на снижение потребления стали наблюдается во всем мире из-за наступления глобального экономического кризиса, связанного с длительным торговым противостоянием между Китаем и США.

      Главным образом в Украине падение производства стали произошло из-за приостановления части производственных мощностей на Днепровском металлургическом комбинате и Днепровском металлургическом заводе. Свои пять копеек к снижению национальной выплавки внесла и остановленная ​​в сентябре кураховская "Электросталь".

      На ДМЗ, который входит в группу DHC Steel бизнесмена Александра Ярославского, после остановки части мощностей озвучили хорошую историю о намерении инвестировать 300 млн долл. в модернизацию производства. Но для начала на предприятии необходимо провести исследовательскую и ремонтную работу, что предусматривает остановку части цехов. В то же время в ДМК и в кураховской "Электростали" прямо заявили, что остановка вызвана неблагоприятной ситуацией на рынках металлопродукции,
      – говорится в материале.

      Автор статьи напоминает, что сегодня в ГМК и смежных отраслях работают 350 тыс. человек, ежегодно металлурги заводят в страну около 10 млрд долл. валютной выручки, то есть от их стабильной работы напрямую зависит курс национальной валюты, и дальнейшее давление на отрасль может негативно отразиться на экономике всей страны.

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      Теги: Финансы Металлургия
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