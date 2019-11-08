16:49
8 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      СИТУАЦИЯ ВОЗЛЕ ПЕТРОВСКОГО ДЖЕК МА В УКРАИНЕ ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: США уничтожает русское православие.Кадыров планирует убивать за оскорбления в сети
      Вєсті Кремля
      22:36, 7 ноября
      Вести.UA: Оговорка Зеленского по Фрейду. Порошенко отдыхает
      Вєсті.UA
      19:32, 7 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости экономики
      СИТУАЦИЯ ВОЗЛЕ ПЕТРОВСКОГО ДЖЕК МА В УКРАИНЕ ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ

      Из-за подорожания газа пострадают детские сады, – Митько

      54 Читати новину українською
      Газ
      Газ / biz.censor.net.ua

      Из-за подорожания газа придется сокращать социальные выплаты.

      Об этом в эфире 24 канала заявил председатель Никольской территориальной общины Василий Митько.

      "На балансе нашего района 16 школ и детских садов, которые отапливаются газовыми котельными. Повышение тарифов ударит по бюджету нашего района, ведь увеличатся расходы на обслуживание коммунальной сферы. Это уменьшит направление средств на другие социальные проекты нашей общины: повышение зарплаты учителям музыкальных школ, тренерам ДЮСШ, работникам социальных служб", – отметил Василий Митько.

      Напомним, газ для украинцев может подорожать в два раза из-за роста тарифов на транспортировку голубого топлива. Позицию компании Укртрансгаз, которая управляет магистральными газопроводами, промышленники и энергетики называют экономически не обоснованной и угрожающей существованию многих предприятий страны. Ведь, по словам экспертов, газ в Украине уже дороже, чем в большинстве стран Европы. Экономисты и промышленники призвали правительство не допустить повышения цен на транспортировку газа, которое может нанести ущерб экономике и усилить социальную напряженность в регионах.

      blog_ava
      День ангела Дмитрия: искренние поздравления в прозе и стихах
      сегодня
      1391
      Теги: Финансы Тарифы на газ Газ
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Распродажа 11.11 на Aliexpress: как действительно сэкономить
      сегодня , 16:02 Распродажа 11.11 на Aliexpress: как действительно сэкономить
      49
      Наймогутніша жінка США – пані "анти-Трамп"
      сегодня , 15:23 Наймогутніша жінка США – пані "анти-Трамп"
      Борис Немировський 2406
      От смеха до возмущения: кто такой Андрей Молочный и почему он разозлил украинцев
      сегодня , 12:40 От смеха до возмущения: кто такой Андрей Молочный и почему он разозлил украинцев
      Юлія Турелик 1106
      Невидимая стена между Крымом и правдой
      сегодня , 12:02 Невидимая стена между Крымом и правдой
      Блог Медіа 1034
      Дешевый цирк: сеть взорвалась гневом на инсценировку захвата "Прямого" – видео
      сегодня , 10:00 Дешевый цирк: сеть взорвалась гневом на инсценировку захвата "Прямого" – видео
      Лія Бонавська 1498
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук