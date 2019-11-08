Из-за подорожания газа пострадают детские сады, – Митько

Из-за подорожания газа придется сокращать социальные выплаты.

Об этом в эфире 24 канала заявил председатель Никольской территориальной общины Василий Митько.

"На балансе нашего района 16 школ и детских садов, которые отапливаются газовыми котельными. Повышение тарифов ударит по бюджету нашего района, ведь увеличатся расходы на обслуживание коммунальной сферы. Это уменьшит направление средств на другие социальные проекты нашей общины: повышение зарплаты учителям музыкальных школ, тренерам ДЮСШ, работникам социальных служб", – отметил Василий Митько.

Напомним, газ для украинцев может подорожать в два раза из-за роста тарифов на транспортировку голубого топлива. Позицию компании Укртрансгаз, которая управляет магистральными газопроводами, промышленники и энергетики называют экономически не обоснованной и угрожающей существованию многих предприятий страны. Ведь, по словам экспертов, газ в Украине уже дороже, чем в большинстве стран Европы. Экономисты и промышленники призвали правительство не допустить повышения цен на транспортировку газа, которое может нанести ущерб экономике и усилить социальную напряженность в регионах.