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      Из-за погоды самолет Wizz Air вместо Львова сел в Румынии

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      Иллюстративное фото
      Иллюстративное фото / wizzair.com

      Рейс авиакомпании Wizz Air из Вильнюса не смог совершить посадку в аэропорту города Львова и сел в румынском аэропорту "Клуж". Все из-за неблагоприятных метеоусловий.

      Самолет Wizz Air из Вильнюса сначала кружил около часа в небе Львова, а затем отправился в направлении Румынии, пишут пользователи в фейсбуке.

      Накануне: Аэропорт "Киев" изменил работу из-за тумана: какие рейсы отменены

      літак львів румунія погода
      Траектория полета самолета / Скриншот

      Рейс авиакомпании Ryanair из Модлина (Варшава) ожидал улучшения метеоусловий в "зоне ожидания" и уже совершил посадку в аэропорту Львова, сообщила пресс-служба аэропорта в фейсбуке.

      Сейчас в аэропорт "Львов" летят рейсы авиакомпаний Wizz Air из Берлина и Ernest из Милана. С небольшой задержкой вылетели Turkish Airlines из Стамбула.

      Улучшение погодных условий во Львове ожидают уже 10 утра.

      Кстати, вчера аэропорт "Львов" будучи резервным, принимал весь день рейсы из Киева. Кроме того, 5 рейсов из Киева были направлены во Львов сегодня ночью. Речь идет о самолетах авиакомпаний Ernest, Буковина и Sky Up.

      Что нужно знать о туманах в Киеве?Утром 22 октября густой туман накрыл не только столицу, но и все области Украины.

      Однако, жители Киева, которые следят за чистотой воздуха в городе с помощью специальных приложений и сайтов, последнюю неделю жалуются на превышен уровень загрязнения воздуха в столице. Что происходит именно сейчас – ищите здесь.

      Власти Киева убеждает, что в воздухе столицы нет ни одного масштабного превышения концентрации вредных веществ. Задымление, которое наблюдают киевляне, – это густые утренние туманы. Ситуация в столице улучшится, когда изменится погода.

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Погода авиация Румыния Новости Львова Транспорт Wizz Air Новости Киева
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