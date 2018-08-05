Из-за посещения временно оккупированных территорий 740 иностранцам запретили въезд в Украину

Из-за незаконного пересечения границы в закрытых пунктах пропуска Госпогранслужба приняла решение в отношении 740 иностранцев. Им запрещено въезжать на территорию Украины 3 года.

Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

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Сотрудники Государственной пограничной службы Украины в случае выявления лиц, которые незаконно посещают временно оккупированные территории АР Крым и в Донецкой и Луганской областях, реагируют в соответствии с законодательством Украины. Такие факты часто устанавливаются как в отношении иностранцев или лиц без гражданства, так и граждан Украины,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что недавно благодаря заблаговременно полученной информации о возможном незаконном пребывании одного из граждан России в Крыму, его обнаружили и задержали в Измаильском порту.

Россиянин прибыл на одном из судов, которое зашло в порт под флагом Мальты. Как удалось установить, с июня по сентябрь 2017 года он неоднократно нарушал порядок въезда и выезда в аннексированный Крым, в том числе как член команды теплохода "Князь Владимир". Пограничники привлекли его к ответственности и вынесли постановление о запрете въезда в Украину сроком на 3 года.

По этой же статье с начала года сотрудники Госпогранслужбы составили протоколы на 600 человек. К тому же из-за незаконного пересечения границы в закрытых пунктах пропуска было принято решение в отношении 740 иностранцев о запрете въезда на территорию Украины сроком на 3 года.