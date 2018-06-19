Из-за потопа в штате Мичиган погиб пенсионер, который не смог выбраться из затопленного дома

В США страдают от воды. Из-за масштабных наводнений в штате Мичиган в двух городах, Хоутон и Меномини, объявлен режим стихийного бедствия. Погиб один человек.

Об этом сообщает USA Today.

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Погибшим оказался пенсионер, который не смог выбраться из затопленного дома. Наводнения вызвали сильные дожди, которые продолжались несколько дней подряд. Водой затопило много домов и дорог.

Местами автодороги почти полностью разрушены. Передвигаться на машинах крайне сложно. Люди используют моторные лодки. Сейчас власти пытаются провести эвакуацию населения. Для оказания помощи жителям пострадавших районов планируют привлечь военных Национальной гвардии.