Из-за пожара в центре Киева перекрыли движение трамваев

В настоящее время приостановлено движение трамваев №15 и №18 на улице Дмитриевской.

Об этом информирует Depo.Киев.

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На улице Дмитриевской пожарные продолжают тушить огонь в старом детском саду. Здание находится недалеко от Национального цирка. В связи с этим движение трамваев временно приостановлено.

Улица Дмитриевская

Отметим, на улице Дмитриевской уже в пятый раз горит старый детский сад.

В центре Киева приостановили движение трамваев