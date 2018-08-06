Из-за пожара в центре Киева перекрыли движение трамваев
В настоящее время приостановлено движение трамваев №15 и №18 на улице Дмитриевской.
Об этом информирует Depo.Киев.
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На улице Дмитриевской пожарные продолжают тушить огонь в старом детском саду. Здание находится недалеко от Национального цирка. В связи с этим движение трамваев временно приостановлено.
Улица Дмитриевская
Отметим, на улице Дмитриевской уже в пятый раз горит старый детский сад.
В центре Киева приостановили движение трамваев
Источник: 24 Канал
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