Из-за пожара в грузовике на Киевщине произошло масштабное ДТП – 5 поврежденных автомобилей: фото

17 ноября на трассе в Переяслав-Хмельницком районе произошла авария с участием машины патрульных и спасателей. Причиной ее стал дым от припаркованного грузовика, который ухудшил видимость.

Как сообщают в пресс-служба Киевской полиции, вероятно, грузовик вспыхнул из-за неисправности печки. На вызов потушить пламя приехали спасатели и экипаж патрульных.

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Грузовик вспыхнул в Переяслав-Хмельницком районе/ kv.npu.gov.ua

На том же участке дороги 25-летний водитель другого грузовика из-за задымления не заметил легковушку и задел ее. Далее фура снесла фишки и въехала в автомобиль патрульных. А тот в свою очередь столкнулся с "ЗИЛом" работников ГСЧС.



Грузовик въехал в автомобиль патрульных, который затем столкнулся с ЗИЛом спасателей / kv.npu.gov.ua

В масштабной аварии никто не пострадал, однако все машины повреждены.