13:10
18 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАХВАЧЕННЫХ КОРАБЛЕЙ СЕРБИЯ – УКРАИНА ПРОТЕСТЫ В ГОНКОНГЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Что общего у Путина и Ким Чен Ына? Харакири армии РФ
      Вєсті Кремля
      21:14, 16 ноября
      Вести.UA. Жир: Что спрятал Дубинский под матрасом. Тимошенко удивит Зеленского
      Вєсті.UA
      19:39, 16 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Криминал Новости криминала и ДТП
      ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАХВАЧЕННЫХ КОРАБЛЕЙ СЕРБИЯ – УКРАИНА ПРОТЕСТЫ В ГОНКОНГЕ

      Из-за пожара в грузовике на Киевщине произошло масштабное ДТП – 5 поврежденных автомобилей: фото

      2 Читати новину українською
      Дым в грузовике вызвал масштабное столкновение / kv.npu.gov.ua

      17 ноября на трассе в Переяслав-Хмельницком районе произошла авария с участием машины патрульных и спасателей. Причиной ее стал дым от припаркованного грузовика, который ухудшил видимость.

      Как сообщают в пресс-служба Киевской полиции, вероятно, грузовик вспыхнул из-за неисправности печки. На вызов потушить пламя приехали спасатели и экипаж патрульных.

      Смотрите также: В Одессе машина скорой помощи врезалась в дерево: фото с места аварии


      Грузовик вспыхнул в Переяслав-Хмельницком районе/ kv.npu.gov.ua

      На том же участке дороги 25-летний водитель другого грузовика из-за задымления не заметил легковушку и задел ее. Далее фура снесла фишки и въехала в автомобиль патрульных. А тот в свою очередь столкнулся с "ЗИЛом" работников ГСЧС.


      Грузовик въехал в автомобиль патрульных, который затем столкнулся с ЗИЛом спасателей / kv.npu.gov.ua

      В масштабной аварии никто не пострадал, однако все машины повреждены.

      Возврат захваченных кораблей: украинские буксиры уже на месте передачи – карта
      сегодня
      1310
      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Киева Аварии и ДТП Криминал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Як Бахматюк співпрацював з попередньою владою та хто з олігархів наступний: деталі
      сегодня , 13:00 Як Бахматюк співпрацював з попередньою владою та хто з олігархів наступний: деталі
      Сергій Лещенко 10
      Сколько нас: почему перепись населения нужна Украине и ее экономике
      сегодня , 12:00 Сколько нас: почему перепись населения нужна Украине и ее экономике
      Блог Медіа 287
      Бойовики цинічно використовують Горлівський будинок-інтернат: з людей зробили "живий щит" – фото
      сегодня , 11:30 Бойовики цинічно використовують Горлівський будинок-інтернат: з людей зробили "живий щит" – фото
      Михайло Макарук 133
      Демократия или смерть: протесты в Гонконге переросли в Майдан
      сегодня , 11:02 Демократия или смерть: протесты в Гонконге переросли в Майдан
      Богдан Мірошниченко 299
      Зовнішня політика Трампа: всі дороги ведуть до Путіна, – Der Standard
      сегодня , 08:40 Зовнішня політика Трампа: всі дороги ведуть до Путіна, – Der Standard
      Світові Медіа 1138
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук