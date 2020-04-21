Из-за пожаров на Житомирщине выгорело все село: местные рассказали, как бежали от огня
На севере Житомирской области уже около недели продолжаются масштабные лесные пожары. Огонь уничтожил десятки гектаров лесов и полей, а также почти сотню домов, в части которых жили люди. В частности, пожар уничтожил село Магдин, а люди были вынуждены бежать.
Из-за пожара жители села Магдин Овручского района в настоящее время живут в соседних Личманах, сообщает издание Hromadske.
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Люди рассказывают, что после пожара планируют возвращаться в родное село и восстанавливать свои дома. В Магдыне пожар уничтожил все дома.
У меня дети и жена сейчас в Личманах, а я здесь со скотом. Есть коровы и овцы, куры погорели. У меня все сгорело, вот успел сапоги надеть и куртку. Сейчас живу здесь временно,
– рассказал житель села Игорь.
Еще один мучина Владимир тоже рассказал, что сейчас живет в Личманах, но планирует возвращаться в родной Магдин и восстанавливать дом.
В самых Личманах пожарные вместе с местными продолжают тушить участки тления. Село меньше пострадало от пожара, чем соседнее.
Жители Магдина, который выгорел от пожара, выехали в соседнее село / фото "Громадского"
Что известно о пожаре на Житомирщине:
- Они продолжаются еще с прошлой недели, а затрагивают прежде леса на севере области у границы с Беларусью.
- В результате пожаров, по данным ОГА, было уничтожено 91 дом, из которых 38 – жилых.
- По состоянию на 21 апреля еще не локализовано один участок пожара между деревнями Жолудивка и Дружба.
Уничтожено село Магдин Житомирской области: смотрите карту
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