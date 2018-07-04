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Телеканал новостей 24 Новости Новости Киева

Из-за празднования Дня Национальной полиции в Киеве ограничат движение

19 Читати новину українською
Из-за празднования Дня Национальной полиции в Киеве ограничат движение
Из-за празднования Дня Национальной полиции в Киеве ограничат движение / Иллюстративное фото

В связи с проведением торжественных мероприятий в честь празднования Дня Национальной полиции Украины на Софийской площади, будет запрещено движение транспортных средств ориентировочно с 12:00 до 19:00 часов.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

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Движение будет ограничено по таким улицам:

- Владимирским проездом (от перекрестка с ул. Владимирской до перекрестка с ул. Малой Житомирской);

- по улице Владимирской (от перекрестка с ул. Рейтарской до перекрестка с ул. Большой Житомирской);

- Рыльским переулком.

Напомним, в этом году 4 июля в Украине впервые отмечается День Национальной полиции. До этого времени профессиональный праздник Национальной полиции Украины отмечался 4 августа, в день подписания Президентом закона "О Национальной полиции".

Теги: Полиция Новости Киева Водный транспорт
Источник: 24 Канал
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