Из-за празднования Дня Национальной полиции в Киеве ограничат движение

В связи с проведением торжественных мероприятий в честь празднования Дня Национальной полиции Украины на Софийской площади, будет запрещено движение транспортных средств ориентировочно с 12:00 до 19:00 часов.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Читайте также: Люди все больше доверяют полиции, – Аваков поздравил Нацполицию с праздником

Движение будет ограничено по таким улицам:

- Владимирским проездом (от перекрестка с ул. Владимирской до перекрестка с ул. Малой Житомирской);

- по улице Владимирской (от перекрестка с ул. Рейтарской до перекрестка с ул. Большой Житомирской);

- Рыльским переулком.

Напомним, в этом году 4 июля в Украине впервые отмечается День Национальной полиции. До этого времени профессиональный праздник Национальной полиции Украины отмечался 4 августа, в день подписания Президентом закона "О Национальной полиции".