Из-за премьер-министра президент хочет держать под своим контролем налоговую и таможню, – Трепак

Разногласия между президентом Украины Петром Порошенко и премьер-министром Владимиром Гройсманом едва не привели к силовому противостоянию между спецподразделениями Службы безопасности и Государственной фискальной службы.

Об этом на своей странице в Facebook написал экс-заместитель председателя СБУ Виктор Трепак.

К слову, 24 канал сообщал, что накануне Мирослав Продан обвинил сотрудников Генпрокуратуры в "крышевании" контрабанды на Одесской таможне, и заверил, что уже написал соответствующее заявление в НАБУ.

Согласно его сообщению, в рамках совместной операции ГПУ и СБУ (Главк "К") было запланировано "мероприятие" следователей и оперативников центрального офиса ГФС в Киеве для проведения следственных действий в отношении и.о. председателя фискальной службы Мирослава Продана.

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Тогда к центральному офису ГФС было подтянуто спецподразделение СБУ, которое должно было физически обеспечить такое "мероприятие". Но руководитель ГФС оказался готовым к такому развитию событий и предпринял контрмеры, выставив для охраны спецподразделение возглавляемого им органа. Возник реальный риск силового столкновения в центре столицы между сотрудниками двух правоохранительных органов. Ситуацию выравнивали на совместной встрече президента и премьер-министра. В результате переговоров было достигнуто "перемирие",

– говорится в сообщении Трепака.

"Из-за премьер-министра президент хочет держать под своим контролем налоговую и таможню, которые всегда рассматривались как кормушка и источник расходов на избирательную кампанию. Ключевая роль премьер-министра в избирательной компании предопределяется и тем, что он по своему статусу контролирует финансы государства, которые власть может использовать в предвыборных целях", – отметил экс-заместитель председателя СБУ.

Трепак выразил убеждение, что существуют основания утверждать о серьезном личном конфликте между двумя высшими должностными лицами государства – президентом и премьером.

Все, что происходило и происходит (команды "отбой" никто не давал) с "наездом" на людей из ближайшего окружения премьер-министра, направлено исключительно на то, чтобы склонить В.Гройсмана к поддержке П.Порошенко на будущих президентских выборах,

– заверил экс-заместитель председателя СБУ.

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