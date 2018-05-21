Из-за преступления на Франковщине Полторак приказал ужесточить контроль за оружием на Донбассе

Министр обороны Украины Степан Полторак приказал усилить меры по недопущению незаконного вывоза оружия и боеприпасов из района ведения боевых действий.

Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Украины.

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"В связи с уголовным преступлением, которое было совершено вчера (20 мая, – ред.) военнослужащим ВС Украины на Ивано-Франковщине, в результате действий которого пострадали гражданские лица, Министром обороны Украины поставлена задача Начальнику Генерального штаба Вооруженных Сил Украины срочно осуществить все надлежащие меры по недопущению незаконного вывоза оружия и боеприпасов во время убытия личного состава из района проведения операции Объединенных сил", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках мероприятий поручено усилить контроль за порядком выезда военнослужащих из района проведения операции Объединенных сил и организовать должным образом процедуры отбытия бойцов в отпуск и пункты постоянной дислокации, а также обеспечить строгий контроль по учету, выдаче и контроль оружия и боеприпасов.

По факту происшествия проводится служебное расследование.

Напомним, в селе Лесная Тарновица Ивано-Франковской области вечером 21 мая сержант ВСУ бросил гранату в группу людей, с которыми конфликтовал.