Из-за проблем украинских туристов за рубежом Омелян хочет лишить лицензии Oasis Travel
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян предложил лишить лицензии туристического оператора Oasis Travel, клиенты которого несколько суток не могли вернуться после отдыха в Украину.
Об этом Омелян заявил 3 июня на брифинге, сообщает "Интерфакс-Украина".
24 канал сообщал, что из-за крупных задержек чартерных рейсов украинские туристы массово не могли вернуться домой из популярных курортных стран, в частности из Туниса, Испании, Албании и Грузии. По состоянию на сегодня все украинские туристы вернулись домой.
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Все эти вопросы (о санкциях в отношении туроператора Oasis) будут рассматриваться завтра (4 июня) на совещании под председательством Степана Кубива. Министерство экономического развития и торговли отвечает за туристическую отрасль, Министерство инфраструктуры здесь – добрый советчик. Со своей стороны я обратился с рекомендацией лишить лицензии туроператора и обратиться в правоохранительные органы,
– сказал министр.
В свою очередь, генеральный директор Bravo Airways Игорь Логвиненко заявил, что авиакомпания планирует судиться с туроператором Oasis Travel.
"Мы отрабатываем свою юридическую часть, будем подавать в суд на заказчика... Все последние рейсы были выполнены за счет авиакомпании: мы перевезли около 1,5 тысячи человек", – отметил Логвиненко.
Он пояснил, что, начиная с 27 июня, авиакомпания Bravo Airways не имела подписанных дополнительных соглашений с туроператором Oasis Travel на осуществление авиаперевозок.
На каждый рейс компания подписывает с заказчиком дополнительные соглашения, которые регламентируют выполнение конкретного рейса. У нас они были подписаны до 27 июня. То есть обязательств авиакомпании перед пассажирами нет... Перед заказчиком мы выполнили все обязательства, а то, что заказчик не выполнил перед пассажирами, – вопрос отношений между пассажирами и туроператором,
– пояснил гендиректор Bravo Airways.
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Исполнительный директор компании JoinUp! Дмитрий Сероухов заявил, что туроператор стал заложником ситуации, из-за чего его клиенты также пострадали из-за конфликта между авиакомпанией Bravo Airways и туроператором Oasis Travel.
"Мы не является заказчиком рейсов авиакомпании "Браво" в Тунис. Мы оказались такими же заложниками ситуации, как и другие турагентства, которые продавали туры, имея часть мест на этих рейсах", – рассказал Сероухов.