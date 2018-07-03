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22:30, 29 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Из-за проблем украинских туристов за рубежом Омелян хочет лишить лицензии Oasis Travel

74 Читати новину українською
Омелян хочет лишить лицензии Oasis Travel
Омелян хочет лишить лицензии Oasis Travel / Comments.ua

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян предложил лишить лицензии туристического оператора Oasis Travel, клиенты которого несколько суток не могли вернуться после отдыха в Украину.

Об этом Омелян заявил 3 июня на брифинге, сообщает "Интерфакс-Украина".

24 канал сообщал, что из-за крупных задержек чартерных рейсов украинские туристы массово не могли вернуться домой из популярных курортных стран, в частности из Туниса, Испании, Албании и Грузии. По состоянию на сегодня все украинские туристы вернулись домой.

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Все эти вопросы (о санкциях в отношении туроператора Oasis) будут рассматриваться завтра (4 июня) на совещании под председательством Степана Кубива. Министерство экономического развития и торговли отвечает за туристическую отрасль, Министерство инфраструктуры здесь – добрый советчик. Со своей стороны я обратился с рекомендацией лишить лицензии туроператора и обратиться в правоохранительные органы,
– сказал министр.

В свою очередь, генеральный директор Bravo Airways Игорь Логвиненко заявил, что авиакомпания планирует судиться с туроператором Oasis Travel.

"Мы отрабатываем свою юридическую часть, будем подавать в суд на заказчика... Все последние рейсы были выполнены за счет авиакомпании: мы перевезли около 1,5 тысячи человек", – отметил Логвиненко.

Он пояснил, что, начиная с 27 июня, авиакомпания Bravo Airways не имела подписанных дополнительных соглашений с туроператором Oasis Travel на осуществление авиаперевозок.

На каждый рейс компания подписывает с заказчиком дополнительные соглашения, которые регламентируют выполнение конкретного рейса. У нас они были подписаны до 27 июня. То есть обязательств авиакомпании перед пассажирами нет... Перед заказчиком мы выполнили все обязательства, а то, что заказчик не выполнил перед пассажирами, – вопрос отношений между пассажирами и туроператором,
– пояснил гендиректор Bravo Airways.

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Исполнительный директор компании JoinUp! Дмитрий Сероухов заявил, что туроператор стал заложником ситуации, из-за чего его клиенты также пострадали из-за конфликта между авиакомпанией Bravo Airways и туроператором Oasis Travel.

"Мы не является заказчиком рейсов авиакомпании "Браво" в Тунис. Мы оказались такими же заложниками ситуации, как и другие турагентства, которые продавали туры, имея часть мест на этих рейсах", – рассказал Сероухов.

Теги: Новости Украины Новости политики авиация отдых Украинские туристы застряли за рубежом Министерство инфраструктуры Владимир Омелян
Источник: 24 Канал
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