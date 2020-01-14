11:38
14 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ УБИЙСТВО АМИНЫ ОКУЕВОЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин + Асад = "Голубь мира" Трамп. "Танчики" в парламенте РФ
      Вєсті Кремля
      21:32, 13 января
      Вести.UA: Итальянские каникулы Кернеса. Ваше святейшество Дубинский.
      Вєсті.UA
      21:05, 13 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости Украины
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ УБИЙСТВО АМИНЫ ОКУЕВОЙ

      Из-за прорыва трубы возле Ocean Plaza транспорт Киева изменил маршруты

      80 Читати новину українською
      Фото с места прорыва теплотрассы возле Ocean Plaza в Киеве / kiev.informator.ua

      В связи с прорывом теплосети возле ТРЦ Ocean Plaza в Киеве с изменениями курсируют троллейбусы №1, 12, 42д, 43, 50 и автобусы №20, 20к, 27, 51, 52. Движение по улице Антоновича полностью ограничено, поэтому утром 14 января там образовались пробки.

      Транспорт в Киеве будет курсировать с изменениями временно, пока полностью не ликвидируют последствия аварии, сообщили в "Киевпастрансе".

      Читайте также: Возле Ocean Plaza в Киеве появился еще один провал в асфальте: фото и видео

      Как в Киеве 14 января курсируют троллейбусы

      • №1: улица Маршальская – улица Саперно-Слободская;
      • №12: станция метро "Васильковская" – улица Саперно-Слободская;
      • №42д: проспект Отрадный – улица Саперно-Слободская;
      • №43: Кибцентр – Дарницкая площадь без заезда на Лыбидскую площадь;
      • №50: улица Милославская – Дарницкая площадь.

      Как курсируют автобусы

      • №20: станция метро "Площадь Льва Толстого" – улица Джона Маккейна – бульвар Дружбы Народов – жилой массив "Корчуватое";
      • №20к: станция метро "Площадь Льва Толстого" – улица Джона Маккейна – бульвар Дружбы Народов – улица Маршальская;
      • №27: село Пирогово – Демеевская площадь;
      • №51: станция метро "Красный хутор" – Демеевская площадь;
      • №52: улица Закарпатская – Демеевская площадь.

      В пробках стоят Большая Васильковская, Лыбидская площадь, улица Николая Гринченко, Академика Филатова. Также образовалась тянучка в районе Демеевской площади.


      Ремонтные работы возле ТРЦ Ocean Plaza / фото Киевтеплоэнерго

      Что известно о прорыве теплотрассы в Киеве

      Вечером 13 января в центре Киева на улице Антоновича рядом со станцией метро "Лыбидская" и ТРЦ Оcean Plaza прорвало теплотрассу. Всю улицу залило кипятком, затопило и первый этаж ТРЦ.

      На месте также провалился асфальт и одна из маршруток упала задними колесами в яму размером 2 на 2 метра.

      В результате инцидента в больницу попали 7 человек с ожогами конечностей.

      Смотрите видео с места прорыва теплотрассы в Киеве:

       

      Старый Новый год 2020: подборка праздничных картинок
      сегодня
      7244
      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости Киева Авто Транспорт Чрезвычайное происшествие
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 00:30 Почему Иран признал уничтожение Boeing
      Іван Яковина 635
      13 января , 22:00 Письмо из Луганска: о местных похитителях праздников
      Ольга Черненко 1149
      сегодня , 11:23 Универсальные и надежные: какие принтеры лучшие для дома и офиса
      1029
      13 января , 21:43 Возможно падение режима: западные СМИ о протестах в Иране из-за катастрофы МАУ
      Світлана Попова 475
      13 января , 19:00 Обмін полоненими: яких злочинців Україна віддала окупантам
      Леонід Остальцев 214
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук