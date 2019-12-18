Из-за проседания в Киеве ограничили движение по мосту Патона: детали

На мосту Патона в Киеве произошло аварийное проседание покрытия. Из-за ремонтных работ ограничено движение по крайней правой полосе в сторону Левого берега.

Ремонтники намерены завершить ремонт уже к понедельнику, 23 декабря, сообщает коммунальная корпорация "Киевавтодор".

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Ограничение движения будут действовать с 21 часов 17 декабря до 6:00 утра 23 декабря. Чтобы быстрее завершить ремонт, коммунальщики будут работать круглосуточно и надеются, что удастся быстрее восстановить движение всеми полосами.

По состоянию на 8:30 утра 18 декабря на мосту Патона образовалась пробка только в направлении Правого берега – в обратном направлении движение практически свободно.



Пробки на мосту Патона в 8:30 утра 18 декабря от "Инфопортал"