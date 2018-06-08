Из-за птичьего могильника задержали экс-регионала Сигала
На Киевщине задержали экс-регионала Сигала из-за куриного могильника. Правоохранители поймали владельцев известной птицефабрики "Гавриловские цыплята" по подозрению в организации птичьего могильника и загрязнении окружающей среды в Киевской области.
Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.
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В ГПУ говорят, что разоблачили "многочисленные факты нарушения" правил экологической безопасности и санитарных норм аграрным холдингом, который ради экономии средств, вместо переработки и утилизации, организовал утилизацию отходов путем их захоронения на земельных участках и создание свалок-могильников.
Такой способ переработки несет большую угрозу для санитарно-эпидемиологического благополучия и здоровья жителей окружающих сел, поскольку опасные соединения, образующиеся от разложения остатков птицы, попадают в землю и грунтовые воды,
– отметили правоохранители.
Кроме того, отмечается в сообщении, предприятие выбрасывает в воздух чрезмерный объем загрязняющих веществ. По данным ГПУ, в результате этих нарушений окружающей среде нанесен ущерб на более чем 200 миллионов гривен.
Птичий могильник
"6 июня 2018 года проведено 14 санкционированных судом обысков в помещениях агрохолдинга, контролирующих организациях, по месту жительства задействованных в преступной деятельности лиц. По результатам проведенных мероприятий задержаны владельцы агрохолдинга и руководитель структурного подразделения", – говорится в сообщении.
Отмечается, что им уже сообщено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса: ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 4 ст. 28 ст. 236 (нарушение правил экологической безопасности), ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 240 (нарушение правил охраны или использования недр). В ближайшее время им будет избраны меры пресечения.
По информации проекта "Стоп коррупция", обыски проводились в помещениях холдинга "Агромарс". Задержані его владельцы Марина и Евгений Сигалы, а также исполнительный директор Марченко. Проект также опубликовал видео и фото оперативных действий.
Обыск ООО "Агромарс". Смотрите видео:
Найденные деньги компании "Агромарс"
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