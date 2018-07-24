Из-за разрушения дамбы в Лаосе и масштабного затопления исчезли сотни людей: подробности

Сотни людей пропали без вести, также неизвестно количество погибших в результате обвала дамбы на юго-востоке Лаоса.

В результате разрушения дамбы гидроэлектростанции в провинции Аттапу паводки затопили шесть окрестных сел, передает BBC.

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Власти страны сообщают о нескольких погибших и сотнях пропавших без вести. Кроме этого, свыше 6600 человек потеряли свои дома.

Премьер-министр Лаоса Тхонглун Сисулит отложил все свои встречи и отправился на место катастрофы. Он следит за оказанием помощи пострадавшим в результате паводка людям.

Почему дамба рухнула – пока неизвестно.