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      Из-за рекламі Порошенко разгорелся скандал: фото священника использовали без его согласия

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      С рекламой Порошенко разгорелся скандал из-за фото священника, который не давал на это согласия
      С рекламой Порошенко разгорелся скандал из-за фото священника, который не давал на это согласия / Фото из открытых источников

      На Тернопольщине разместили агитационную рекламу за президента Петра Порошенко, в которой использовали фото священника Украинской греко-католической церкви Игоря Джиджора. Однако тот об этом не знал и никакого согласия не давал.

      Об этом сообщает Бучачская епархия УГКЦ, в которую входит и Монастыриска, на своем сайте.

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      Так, еще 12 января пользователи соцсетей опубликовали фото, как в городе Монастыриска Тернопольской области на стене дома вывесили билборд с изображением отца епархии Игоря Джиджора.

      Реклама Порошенка Скандал
      Священник не давал согласия на рекламу / Источник: Фейсбук Андрей Мамчур

      На котором он якобы поддерживает Президента и приветствует украинцев с предоставлением украинской церкви Томоса. Однако согласно сообщению епархии, священник не давал согласия на использование своих данных в политической рекламе.

      Этот священнослужитель не давал никакого разрешения на использование его фото на рекламном щите политического содержания, и его изображение на щите было размещено даже без его ведома,
      – утверждают там.

      В епархии также отметили, что священник, как только узнал об этом, немедленно обратился в органы местной власти. Рекламный щит демонтировали в тот же день.

      Там также отметили, что существует специальная инструкция о поведении священнослужителей УГКЦ во время политических избирательных кампаний. В ней всем священнослужителям церкви категорически запрещается участвовать в политической агитации.

       

      Теги: Новости Украины Новости политики Петр Порошенко Выборы Президента 2019 Православная церковь Украины Томос Религия
      Источник: 24 Канал
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