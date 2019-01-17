Из-за рекламі Порошенко разгорелся скандал: фото священника использовали без его согласия

На Тернопольщине разместили агитационную рекламу за президента Петра Порошенко, в которой использовали фото священника Украинской греко-католической церкви Игоря Джиджора. Однако тот об этом не знал и никакого согласия не давал.

Об этом сообщает Бучачская епархия УГКЦ, в которую входит и Монастыриска, на своем сайте.

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Так, еще 12 января пользователи соцсетей опубликовали фото, как в городе Монастыриска Тернопольской области на стене дома вывесили билборд с изображением отца епархии Игоря Джиджора.



Священник не давал согласия на рекламу / Источник: Фейсбук Андрей Мамчур

На котором он якобы поддерживает Президента и приветствует украинцев с предоставлением украинской церкви Томоса. Однако согласно сообщению епархии, священник не давал согласия на использование своих данных в политической рекламе.

Этот священнослужитель не давал никакого разрешения на использование его фото на рекламном щите политического содержания, и его изображение на щите было размещено даже без его ведома,

– утверждают там.

В епархии также отметили, что священник, как только узнал об этом, немедленно обратился в органы местной власти. Рекламный щит демонтировали в тот же день.

Там также отметили, что существует специальная инструкция о поведении священнослужителей УГКЦ во время политических избирательных кампаний. В ней всем священнослужителям церкви категорически запрещается участвовать в политической агитации.