Из-за России цена на газ может существенно вырасти в начале 2020 года, – Оржель

Даже несмотря на большой спрос, в последние месяцы цена на газ в Украине уменьшалась. Правда, в декабре украинцы могут уже ожидать роста этой цены. Но наибольшее беспокойство сейчас вызывает вероятное прекращение транзита российского газа через украинскую территорию, в результате чего цена на газ может еще значительно вырасти.

Как подчеркнул министр энергетики Алексей Оржель в комментарии 24 каналу, газ – это товар, который имеет свою сезонность. То есть больший спрос – увеличивается цена, меньше спрос – цена снижается.

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"На самом деле летом (июль, август, сентябрь) у нас была очень низкая цена. Ежемесячно цена уменьшалась, несмотря на то, что был больше спрос и европейские рынки показывали низкую цену. Мы действительно получили одну из самых низких цен, к примеру, если сравнивать с прошлым годом", – отметил он.

Одновременно он отметил, что вместе со спросом происходит определенное увеличение, в частности, и на импорт газа и в сегменте бытовых потребителей.

Поэтому есть решение Кабмина, по которому установлены четыре лимита, и согласно наименьшему из таких лимитов утверждают цену для непромышленных потребителей. И наименьшей оказалась цена растаможки газа. Ее просто приняли. И как раз это увеличение более 10% – это фактор того, что у нас меняются показатели на рынке и растет цена. Даже больше, наверное, ввиду увеличения спроса, в декабре также будет определенное увеличение этой цены,

– говорит министр.

Он добавляет, сегодня существует вероятность того, что с 1 января Россия прекратит транзит газа через украинскую территорию, поскольку предыдущий контракт истекает в конце 2019 года. А остановка транзита, кроме экономического фактора, что газа нет, имеет очень большой психологический фактор.

То есть есть риск безопасности поставок. А это значит, что цена может расти и значительно расти,

– подытожил Оржель.

Какой была цена на газ для населения в 2019 году

Ноябрь – около 7 тысяч гривен за 1 тысячу кубометров с НДС,

Октябрь – до 6 тысяч гривен,

Сентябрь – 5,4 тысячи гривен,

Август – 6,6 тысячи гривен,

Июль – 6,9 тысячи гривен,

Июнь – 7,5 тысячи гривен,

Май – 8,3 тысячи гривен,

Февраль-апрель – 8,5 тысячи гривен.

*Данные ресурса 104.ua, портала для всех потребителей природного газа в Украине. В каждой области цены могут отличаться, однако существенной разницы нет. Выше показана средняя стоимость газа в Украине.

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Газовый контракт между Россией и Украиной завершается: какие это может иметь последствия

Поскольку контракт между Украиной и Россией по транзиту газа через украинскую территорию завершается 31 декабря 2019 года, то уже 1 января 2020-го стороны должны заключить новое соглашение. По словам российского президента Владимира Путина Кремль готов заключить новый транзитный контракт с Украиной по европейскому законодательству. В "Нафтогазе", со своей стороны, считают, что такое заявление хозяин Кремля сделал, поскольку не верит, что Украина успеет внедрить европейское законодательство до конца года.

Кроме того, в России отметили, что они подпишут необходимые договоры о транзите газа в случае, если Украина проведет анбандлинг и отделит ГТС по управлению "Нафтогаза". Что касается последнего, то Верховная Рада поддержала создание независимого оператора ГТС в первом чтении (этим документом собственно и предусмотрен анбалдинг – разделение транспортировки, хранения, добычи и продажи газа).

Но даже, если транзит газа не будет продлен, украинцам волноваться не следует. Как заверил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев, в газовые хранилища Украины закачали почти 21 миллиард кубических метров, и это является историческим максимумом за последние 9 лет.