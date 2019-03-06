Из-за российской агрессии Дания не предоставляет разрешение на строительство "Северного потока-2

Дания единственная страна, которая еще не дала разрешения на строительство "Северного потока-2", который позволит России поставлять в центральную Европу газ в обход Украины и Польши. В датском правительстве планируют оценить, что происходит в России и как она ведет себя с Украиной.

Премьер-министр Дании Ларс Люкке Расмуссен во время своего визита в Германию сообщил, что принимать решение касательно "Северного потока-2" будут с учетом интересов Украины, пишет Deutsche Welle.

Читайте также: Когда Россия прекратит транзит газа через Украину

По мнению Ларс Люкке Расмуссен, нужно требовать от России гарантий, что из-за этого проекта Украина не потеряет важной роли страны-транзитера газа и средства за транзит.

Правительство Дании еще не принимало решения о предоставлении разрешения. Сейчас этот вопрос изучает Министерство иностранных дел. Но понятно, что речь идет не только о коммерческом проекте, но и о политике. Вопрос о строительстве "Северного потока-2" касается не только Дании. В этом контексте украинский вопрос является решающим,

– заявил Ларс Люкке Расмуссен, премьер-министр Дании.

Финансовый директор компании Пол Коркоран утверждает, что из-за отсутствия разрешения от Копенгагена, "Северный поток-2" проложат в обход датского участка, но это будет дороже и дольше для компании. По его словам, начало строительства газопровода ожидается этим летом.

У нас есть разрешения на почти 90% маршрута, а через Данию составляет только 10%,

– рассказал Пол Коркоран.

Сейчас "Газпром" получил разрешения на строительство "Северного потока-2" в Финляндии, Швеции и Германии. Зато в Литве, Латвии, Эстонии, Польше, США и других странах утверждают, что его реализация позволит Москве использовать газопровод для политического влияния в Европе.

Что такое "Северный поток-2"?

Это вторая ветка уже имеющегося "Северного потока". Его строят не только для того, чтобы распространить свое влияние в Европе, но и чтобы обойти транзитные сборы Украины. Новый проект начинается в российском Выборге, проходит на дне Балтийского моря и пролегает между странами Балтии, Финляндией, Польшей, Швецией, Данией и наконец заканчивается в немецком Грейсфальде



В целом "Северный поток-2" будет занимать 1230 километров. Уже построено примерно 700. С точки зрения доходности – это вообще не выгодный проект. Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.