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      Из-за российской агрессии Дания не предоставляет разрешение на строительство "Северного потока-2

      314 Читати новину українською
      "Северный поток-2"
      "Северный поток-2" / radio7.com.ua

      Дания единственная страна, которая еще не дала разрешения на строительство "Северного потока-2", который позволит России поставлять в центральную Европу газ в обход Украины и Польши. В датском правительстве планируют оценить, что происходит в России и как она ведет себя с Украиной.

      Премьер-министр Дании Ларс Люкке Расмуссен во время своего визита в Германию сообщил, что принимать решение касательно "Северного потока-2" будут с учетом интересов Украины, пишет Deutsche Welle.

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      По мнению Ларс Люкке Расмуссен, нужно требовать от России гарантий, что из-за этого проекта Украина не потеряет важной роли страны-транзитера газа и средства за транзит.

      Правительство Дании еще не принимало решения о предоставлении разрешения. Сейчас этот вопрос изучает Министерство иностранных дел. Но понятно, что речь идет не только о коммерческом проекте, но и о политике. Вопрос о строительстве "Северного потока-2" касается не только Дании. В этом контексте украинский вопрос является решающим,
      – заявил Ларс Люкке Расмуссен, премьер-министр Дании.

      Финансовый директор компании Пол Коркоран утверждает, что из-за отсутствия разрешения от Копенгагена, "Северный поток-2" проложат в обход датского участка, но это будет дороже и дольше для компании. По его словам, начало строительства газопровода ожидается этим летом.

      У нас есть разрешения на почти 90% маршрута, а через Данию составляет только 10%,
      – рассказал Пол Коркоран.

      Сейчас "Газпром" получил разрешения на строительство "Северного потока-2" в Финляндии, Швеции и Германии. Зато в Литве, Латвии, Эстонии, Польше, США и других странах утверждают, что его реализация позволит Москве использовать газопровод для политического влияния в Европе.

      Что такое "Северный поток-2"?
      Это вторая ветка уже имеющегося "Северного потока". Его строят не только для того, чтобы распространить свое влияние в Европе, но и чтобы обойти транзитные сборы Украины. Новый проект начинается в российском Выборге, проходит на дне Балтийского моря и пролегает между странами Балтии, Финляндией, Польшей, Швецией, Данией и наконец заканчивается в немецком Грейсфальде

      В целом "Северный поток-2" будет занимать 1230 километров. Уже построено примерно 700. С точки зрения доходности – это вообще не выгодный проект. Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Газпром Газ Северный поток-2 Дания
      Источник: 24 Канал
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