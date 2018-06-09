Из-за российской агрессии в Крыму и на Донбассе Украина потеряла около 100 миллиардов долларов

После аннексии Крыма Украина потеряла 1,4 миллионов гектаров земли, которые оценивают в более 1,8 миллиардов долларов. Кроме этого, украинские банки потеряли активы, оставшиеся в банковских отделениях – от 1,7 до 1,9 миллиардов долларов. А вследствие уменьшения доли торговли с Россией Украина потеряла еще 14 миллиардов долларов.

Об этом сообщает Украинский кризисный медиацентр.

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Россия также конфисковала Крымэнерго, из-за чего Украина потеряла 1 миллиард долларов.

Мы не говорим о том, чтобы продать Крым. Крым для нас остается частью территории Украины. Мы говорим о защите инвесторов, которые незаконно потеряли свои права в Крыму. Для нас очевидно: право на собственность принадлежит Украине, и Россия просто узурпировала наше право регулировать этот вопрос,

– сообщила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

Также из-за боевых действий на Востоке Украины разрушена большая часть инфраструктуры: эксперты оценили убытки в 9,5 миллиардов долларов.

Старший научный сотрудник Eurasia Center Atlantic Council Алан Райли отметил, что украинские компании и физические лица, которые потеряли свои активы в результате российской агрессии, должны подавать иски в международные суды. Стоит также объединяться в группы и подавать совместные иски, чтобы уменьшить долю расходов на судебные процессы.

В украинцев есть несколько путей, чтобы получить компенсацию за причиненный ущерб. Один из путей – двустороннее соглашение об инвестициях между Украиной и Россией, которое было подписано в 1998 году. Это соглашение предусматривает, что каждая сторона будет поощрять инвесторов другой стороны осуществлять инвестиции на своей территории и позволит такие инвестиции, уважая законодательство другой стороны,

– отметил Евгений Чолий, президент Всемирного конгресса украинцев.

Вице-президент Департамента бизнес-образования Киевской школы экономики Юлия Клименко отметила, что важно также мотивировать инвесторов вернуться назад после того, как территории освободятся от оккупации.

"Мотивация постепенно будет уменьшаться. Этот вопрос должен стать частью публичного обсуждения. Косвенные потери будут гораздо большими, чем прямые потери на оккупированных территориях. Мы должны быть готовы подсчитывать все убытки", – резюмировала Юлия Клименко.