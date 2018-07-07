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22:57, 6 июля
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Из-за "русскоязычных ботов" Twitter массово блокирует фейковые аккаунты

22 Читати новину українською
Twitter массово блокирует фейковые аккаунты
Twitter массово блокирует фейковые аккаунты / Getty images

На протяжении двух месяцев Twitter заблокировал более 70 миллионов аккаунтов, которые заподозрили в распространении дезинформации.

Как пишет издание The Washington Post со ссылкой на собственные источники, усиление блокировки связано с выявлением в соцсети "русскоязычных ботов", которые пытались повлиять на выборы президента США в 2016 году.

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В материале говорится, что, начиная с октября 2017 года, Twitter увеличил темпы блокировки в почти 2 раза.

Такие активность зафиксирована после того, как представители микроблога свидетельствовали в Конгрессе США по поводу вероятного вмешательства России в президентские выборы через соцсети.

В целом в течение последних двух месяцев Twitter блокировал в среднем миллион аккаунтов в сутки.

По словам собеседника издания, "агрессивная чистка нежелательных аккаунтов" может привести к сокращению общего количества пользователей популярного микроблога во втором квартале 2018 года.

По состоянию на конец марта 2018 в соцсети насчитывалось 336 миллионов активных пользователей.

В конце мая Twitter массово блокировал аккаунты пользователей, которым на момент регистрации не исполнилось 13 лет.

Теги: Интернет Техно Twitter Соцсети
Источник: 24 Канал
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