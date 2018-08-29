01:51
30 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
12°C
25°C 12°C
  • пятница
    25°C 12°C
  • суббота
    28°C 13°C
  • воскресенье
    29°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ИЛОВАЙСКАЯ ТРАГЕДИЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Политические игры Путина. Экстремистские заявления Соловьёва
Вєсті Кремля
21:05, 29 августа
Вести.UA. Азаров– эксперт по украинскому языку. Российский Львов во снах Царева
Вєсті.UA
19:49, 29 августа
Навария: как "заметают следы" земельных "дерибанов" чиновники и кто прикрывается ветеранами АТО
ЦРУ
09:00, 29 августа
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Всё. Украинский рок в стиле олд-скул
Згадати все
23:50, 28 августа
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ИЛОВАЙСКАЯ ТРАГЕДИЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Из-за санкций Россия может пойти на уступки только в одном вопросе, – эксперт

1095 Читати новину українською
Путин рассчитывает на смену власти в Украине
Путин рассчитывает на смену власти в Украине / 24 Канал

Введение новых санкций США против России не заставит Путина пойти на уступки по Украине и сделать подарок Порошенко. Хотя возможен прогресс по обмену заложниками.

Такое мнение 24 каналу высказал политический эксперт Василий Мокан.

Читайте также: Как Россия будет отвечать на санкции США: ответ Лаврова

По словам политолога, не надо забывать, что в Украине в следующем году состоятся президентские и парламентские выборы. Поэтому Путин не пойдет на компромиссы, которые Порошенко сможет использовать как электоральные бонусы. По мнению Мокана, изменение политической элиты в Украине – основная технология внешнеполитической политики Путина. И президент РФ будет создавать препятствия для Порошенко. Поэтому, считает он, до выборов в Украины не будет перспектив ни в минском, на в нормандском переговорном форматах.

Единственное, где может быть прогресс в связи с введением новых санкций – освобождение украинских заложников. Но Кремль четко понимает цену вопроса: политзаключенные – политический товар, который можно продать. Не исключено, что накануне выборов Олега Сенцова освободят. Но не благодаря усилиям Порошенко или Запада, а руками выгодных Москве политиков – того же Медведчука. Чтобы таким образом положительно повлиять на рейтинги пророссийских политических сил,
– подчеркивает Василий Мокан.

Эксперт отмечает: санкции бьют, но Россия благодаря идеологической, финансовой и авторитарной системе справляется с ними. Впрочем, замечает Мокан, США предупредили Россию: не будет прогресса в переговорном процессе, санкции углубят. И это будет полное прекращение военного сотрудничества, технологического обмена. Это еще больше подорвет экономическую и банковскую систему России, соответственно будет расти общественное сопротивление в РФ.

Напомним, 21 августа Соединенные Штаты расширили санкции против России из-за ее враждебного кибервмешательства. Кроме того, ранее 24 канал сообщал, что США введут новые санкции против Кремля из-за отравления в Великобритании бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Первый этап новых американских санкций против России начинается 22 августа. Говорится, прежде всего, о введении ограничений на поставки в Россию продукции двойного назначения.

Новый пакет санкций Соединенных Штатов Америки против России вступил в силу 27 августа. В частности, Госдеп перестанет выдавать лицензии на экспорт оружия и продукции двойного назначения в России, за исключением экспорта в космической отрасли и в сфере гражданской авиации. Москву лишили любых кредитов, кредитных гарантий и другой финансовой поддержки со стороны Америки. Россию лишили любых кредитов, кредитных гарантий или иной финансовой помощи любых структур, имеющих отношение к США.

Теги: Новости Украины Украинцы в плену РФ Олег Сенцов Новости США Новости политики Владимир Путин Война на Донбассе Санкции Петр Порошенко
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 29 августа
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Недотримання законів Конституції: чому Порошенко хоче перенести президентські вибори
29 августа, 23:00 Недотримання законів Конституції: чому Порошенко хоче перенести президентські вибори
Віталій Шабунін
Главные новости 29 августа: годовщина Иловайска, цены на газ, Ryanair будет летать из Украины
29 августа, 22:30 Главные новости 29 августа: годовщина Иловайска, цены на газ, Ryanair будет летать из Украины
Перший з ватажків: що не так із історією "перевербованого" екс-"міністра" "ДНР"
29 августа, 22:02 Перший з ватажків: що не так із історією "перевербованого" екс-"міністра" "ДНР"
Олексій Чибісов
"Горшок в дыре" и "ёжик под диваном": практические советы туристу, как "переварить" Будапешт
29 августа, 20:29 "Горшок в дыре" и "ёжик под диваном": практические советы туристу, как "переварить" Будапешт
Олесь Друкач
Для тих, хто хоче навчитись захищати країну
29 августа, 15:01 Для тих, хто хоче навчитись захищати країну
Блог Соцмережі
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Запустили новый денежный грант для переселенцев
 4 октября 2017 , 14:23
Жители освобожденного Новолуганского звонят в полицию – попадают в "ДНР"
 4 января 2017 , 14:59
Топ-новости: Гусев продлил контракт с "Динамо", Коноплянку в Испании назвали "пришельцем"
 23 июля 2016 , 07:30
Экс-звезда "Шахтера" близок к переходу в "Манчестер Юнайтед" за 40 миллионов
 4 мая 2017 , 18:25
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук