Из-за санкций Россия может пойти на уступки только в одном вопросе, – эксперт

Введение новых санкций США против России не заставит Путина пойти на уступки по Украине и сделать подарок Порошенко. Хотя возможен прогресс по обмену заложниками.

Такое мнение 24 каналу высказал политический эксперт Василий Мокан.

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По словам политолога, не надо забывать, что в Украине в следующем году состоятся президентские и парламентские выборы. Поэтому Путин не пойдет на компромиссы, которые Порошенко сможет использовать как электоральные бонусы. По мнению Мокана, изменение политической элиты в Украине – основная технология внешнеполитической политики Путина. И президент РФ будет создавать препятствия для Порошенко. Поэтому, считает он, до выборов в Украины не будет перспектив ни в минском, на в нормандском переговорном форматах.

Единственное, где может быть прогресс в связи с введением новых санкций – освобождение украинских заложников. Но Кремль четко понимает цену вопроса: политзаключенные – политический товар, который можно продать. Не исключено, что накануне выборов Олега Сенцова освободят. Но не благодаря усилиям Порошенко или Запада, а руками выгодных Москве политиков – того же Медведчука. Чтобы таким образом положительно повлиять на рейтинги пророссийских политических сил,

– подчеркивает Василий Мокан.

Эксперт отмечает: санкции бьют, но Россия благодаря идеологической, финансовой и авторитарной системе справляется с ними. Впрочем, замечает Мокан, США предупредили Россию: не будет прогресса в переговорном процессе, санкции углубят. И это будет полное прекращение военного сотрудничества, технологического обмена. Это еще больше подорвет экономическую и банковскую систему России, соответственно будет расти общественное сопротивление в РФ.

Напомним, 21 августа Соединенные Штаты расширили санкции против России из-за ее враждебного кибервмешательства. Кроме того, ранее 24 канал сообщал, что США введут новые санкции против Кремля из-за отравления в Великобритании бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Первый этап новых американских санкций против России начинается 22 августа. Говорится, прежде всего, о введении ограничений на поставки в Россию продукции двойного назначения.



Новый пакет санкций Соединенных Штатов Америки против России вступил в силу 27 августа. В частности, Госдеп перестанет выдавать лицензии на экспорт оружия и продукции двойного назначения в России, за исключением экспорта в космической отрасли и в сфере гражданской авиации. Москву лишили любых кредитов, кредитных гарантий и другой финансовой поддержки со стороны Америки. Россию лишили любых кредитов, кредитных гарантий или иной финансовой помощи любых структур, имеющих отношение к США.