Из-за сцены секса в фильме с Джеки Чаном уволили руководителя канала в Иране

Иранская государственная телерадиокомпания Irib уволила руководителя одного из региональных телеканалов после того, как тот допустил в эфир оригинальную версию фильма "Инцидент в Синдзюкe".

Об этом сообщает ВВС.

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Известно, что в указанной ленте есть сцена секса с участием Джеки Чана. Прежде чем выпускать фильм в эфир, этот фрагмент должны были вырезать. Однако по каким-то причинам этого не сделали, поэтому зрители увидели оригинальную версию фильма.

Что запрещено показывать на иранском телевидении?

На иранском телевидении запрещена демонстрация любого физического контакта между мужчиной и женщиной. Цензорам также иногда приходится убирать с телевизионного эфира эпизоды, в которых мужчины и женщины говорят друг другу "нежные слова", а также моменты с крупными планами женских лиц и открытых вырезов. Более того, на иранском ТВ запрещено выставление местной полиции в негативном свете, а также демонстрация мужчин с бородами.

Иранские СМИ пишут, что "аморальная" сцена была показана на телеканале Kish TV с "полным нарушением правил Irib". Однако часть иранских интернет-пользователей в соцсетях поиздевалась над решением об увольнении руководителя телеканала.

Автобусы переворачиваются, самолеты разбиваются, корабли тонут... Никого не увольняют... Несколько секунд, где Джеки Чан занимается любовью на Irib, – все работники подразделения уволены,

– написал один из пользователей в Twitter.

Руководитель телекомпании Irib приказал провести расследование относительно показа фильма "Инцидент в Синдзюке", а также "разобраться с правонарушителями и сообщить о них в соответствующие властные структуры".