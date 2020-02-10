Из-за шквального ветра на Львовщине задерживают поезда – фото

Сильный ветер повалил деревья и заблокировал движение железнодорожного транспорта на Львовщине. Известно о задержке в движении пассажирских поездов №357 Киев – Рахов, № 146 Ужгород – Львов, а также нескольких пригородных поездов.

Укрзализныця работает над ликвидацией последствий непогоды, сообщили в фейсбуке компании.

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Шквальный ветер повалил деревья и повредил элементы железнодорожной инфраструктуры на станции Верхнее Синевидное, перегонах Самбор – Дубляны – Дрогобыч, Любень Великий – Комарно – Коропуж, Персенковка – Старое Село,

– говорится в сообщении.



Сильный ветер приостановил движение поездов на Львовщине / Фото Укрзализныци

А это повлекло задержку в движении пассажирских поездов: № 357 Киев – Рахов, № 146 Ужгород – Львов, а также нескольких пригородных поездов.

Укрзализныця призывает внимательно слушать объявления на вокзалах о возможных изменениях в расписании движения поездов.



Украинцам советуют следить за объявлениями об изменениях в движении поездов / Фото Укрзализныци

Важно! По прогнозам синоптиков, 10 февраля по Украине порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду. В западных областях шквалы будут сильнее – до 25-30 метров в секунду, а на высокогорье Карпат – до 35-40 метров в секунду. Кроме того, в Карпатах синоптики ожидают сильный мокрый снег и метели.