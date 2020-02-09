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      Из-за шторма Сиара самолет пересек Атлантический океан за рекордное время: детали

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      Самолет перевозчика British Airways благодаря шторму Сиара побил рекорд пересечения Атлантического океана / aarp.org

      Самолет Boeing 747-436 авиаперевозчика British Airways, который летел из Нью-Йорка в Лондон, побил рекорд пересечения Атлантического океана. Он смог долететь из США до Великобритании всего за 4 часа 56 минут.

      Из-за реактивного потока, вызванного штормом Сиара, воздушное судно достигло скорости 1 327 километров в час, сообщает BBC.

      К слову: Мощный шторм ударил по Великобритании: видео жесткой посадки самолета в Бирмингеме

      Предыдущий рекорд принадлежал самолету компании Norwegian Air Shuttle, который выполнил этот же рейс за 5 часов 13 минут. Таким образом рекорд был побит сразу на 17 минут.

      В компании British Airways же отметили, что отдают предпочтение безопасности своих пассажиров над скоростью полета. Следовательно отмечают, что пилот придерживался всех правил безопасности, чтобы доставить пассажиров целыми.

      Утром в воскресенье, 9 февраля, шторм Сиара достигал скорости около 260 километров в час. Пилоту самолета-рекордсмена удалось удерживать судно в ядре штормового потока.

      Маршрут Нью-Йорк – Лондон: смотрите карту

      Что известно о шторме Сиара? 9 февраля мощный шторм Сиара обрушился на Великобританию. Сильный ветер и проливные дожди по всей стране повлияли на работу железнодорожного транспорта и аэропортов.

      Так, авиакомпания British Airways отменила несколько рейсов из аэропортов Хитроу, Гатвик и Лондон-Сити. Между тем железнодорожная компания Network Rail ввела общее ограничение скорости 50 миль в час.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Великобритания Шторм в Европе Новости США авиация
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