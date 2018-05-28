Из-за шторма в Азовском море, известный курорт все еще подтоплен

В курортном поселке Кирилловка на Запорожье, половина баз отдыха остаются подтопленными из-за шторма в Азовском море, который был еще 26 мая.

На безопасную территорию доставлено около 200 отдыхающих, а также отбуксировали 30 автомобилей, сообщает Интерфакс.

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Чрезвычайная ситуации возникла еще 26 мая, когда из-за сильного шторма и резкого изменения направления ветра, было затоплено большое количество местных баз отдыха – в некоторых случаях уровень воды на территориях достигал полуметра,

– рассказала начальник сектора по связям с общественностью ГУ ГСЧС в Запорожской области Юлия Барышева,

По состоянию на 28 мая подтопленными остается половина баз отдыха в Кирилловке. На данный момент уровень воды на территориях таких баз достигает 15-20 сантиметров.



"Местная власть приняла решение о выделении двух тракторов для перевозки людей с осторова Бирючий на косу Федотову и затем автобусами в центр Кирилловки. По состоянию на 15 часов 28 мая эвакуировано 100 человек. Еще около 100 человек и 30 автомобилей, которые находились на проблемном участке дороги, спасатели отправили на безопасную территорию", – рассказала Барышева.



В областном ГСЧС подчеркнули, что ситуация контролируется, пострадавших нет.