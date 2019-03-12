Из-за штормового ветра из Апелляционного суда вылетели тысячи документов: фото, видео
Мощный ветер выбил окно в одном из помещений Киевского апелляционного суда. И оттуда начали вылетать тысячи документов. В частности, – папки с судебными делами.
Фактически вся Соломенская площадь, проезжая часть и даже расположенное рядом кладбище были усеяны судебными документами. О неординарном событие киевляне пишут в соцсетях и публикуют снимки с места событий.
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Так, пользователь Facebook Владимир Мухин обнародовал в сети видео, на котором видно разбросанные документы.
Сегодня в Киеве во время урагана из помещения Киевского апелляционного суда, в прямом смысле слова, вылетели тысячи апелляционных дел! Вся Соломенская площадь, проезжая часть и кладбище были усеяны достоянием апелляционного суда,
– написал он.
Смотрите видео: Ветер выдул тысячи документов из Киевского апелляционного суда
В свою очередь, в комментарии theБабель представители суда сообщили, что среди бумаг, унесенных ветром, были только архивные дела. Однако точное количество документов, которые были утеряны, назвать не могут.
Судовые дела разбросало и по проезжей части, и по всей Соломенской площади
Также в суде объяснили: шквальный ветер выбил окно в комнате, где хранились архивные материалы. Пока работники суда пытались удержать его, на улицу начали вылетать бумаги. Позже работники начали собирать разбросанные по Киеву документы.
В суде объяснили: шквальный ветер выбил окно в помещении, где хранились архивные дела
Отметим, что сильный ветер наделал много бед в течение последних 3 дней. Так, в результате непогоды погибли 3 человека в Житомирской и Винницкой областях.
Ветер срывает кровли домов, вырывает с корнем деревья, а в городе Южноукраинске от шквальных порывов даже упала башня одного из мобильных операторов. Кроме того, под зданием украинского парламента 11 марта упала большая ель. Дерево слегка повредило фасад Верховной Рады и загородило проезд к парковочному месту спикера Рады Андрея Парубия.