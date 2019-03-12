Из-за штормового ветра из Апелляционного суда вылетели тысячи документов: фото, видео

Мощный ветер выбил окно в одном из помещений Киевского апелляционного суда. И оттуда начали вылетать тысячи документов. В частности, – папки с судебными делами.

Фактически вся Соломенская площадь, проезжая часть и даже расположенное рядом кладбище были усеяны судебными документами. О неординарном событие киевляне пишут в соцсетях и публикуют снимки с места событий.

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Так, пользователь Facebook Владимир Мухин обнародовал в сети видео, на котором видно разбросанные документы.

Сегодня в Киеве во время урагана из помещения Киевского апелляционного суда, в прямом смысле слова, вылетели тысячи апелляционных дел! Вся Соломенская площадь, проезжая часть и кладбище были усеяны достоянием апелляционного суда,

– написал он.

Смотрите видео: Ветер выдул тысячи документов из Киевского апелляционного суда

«ДЕЛО ЗАКРЫТО»! Сьогодні в Києві під час буревію з приміщення Київського апеляційного суду, у прямому сенсі слова, повилітали тисячі апеляційних справ! Уся Солом’янська площа, проїжджа частина та кладовище були всіяні надбанням апеляційного суду! Володимир Мухін (с) Опубліковано Киев Оперативный Понеділок, 11 березня 2019 р.

В свою очередь, в комментарии theБабель представители суда сообщили, что среди бумаг, унесенных ветром, были только архивные дела. Однако точное количество документов, которые были утеряны, назвать не могут.



Судовые дела разбросало и по проезжей части, и по всей Соломенской площади

Также в суде объяснили: шквальный ветер выбил окно в комнате, где хранились архивные материалы. Пока работники суда пытались удержать его, на улицу начали вылетать бумаги. Позже работники начали собирать разбросанные по Киеву документы.

В суде объяснили: шквальный ветер выбил окно в помещении, где хранились архивные дела

Отметим, что сильный ветер наделал много бед в течение последних 3 дней. Так, в результате непогоды погибли 3 человека в Житомирской и Винницкой областях.

Ветер срывает кровли домов, вырывает с корнем деревья, а в городе Южноукраинске от шквальных порывов даже упала башня одного из мобильных операторов. Кроме того, под зданием украинского парламента 11 марта упала большая ель. Дерево слегка повредило фасад Верховной Рады и загородило проезд к парковочному месту спикера Рады Андрея Парубия.