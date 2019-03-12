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      Из-за штормового ветра из Апелляционного суда вылетели тысячи документов: фото, видео

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      Из-за непогоды пострадало здание Апелляционного суда в Киеве
      Из-за непогоды пострадало здание Апелляционного суда в Киеве / Фото из открытых источников

      Мощный ветер выбил окно в одном из помещений Киевского апелляционного суда. И оттуда начали вылетать тысячи документов. В частности, – папки с судебными делами.

      Фактически вся Соломенская площадь, проезжая часть и даже расположенное рядом кладбище были усеяны судебными документами. О неординарном событие киевляне пишут в соцсетях и публикуют снимки с места событий.

      Читайте также: Сильный ветер наделал беды в Украине: поваленные деревья, сорванные крыши и человеческие жертвы (обновлено)

      Так, пользователь Facebook Владимир Мухин обнародовал в сети видео, на котором видно разбросанные документы.

      Сегодня в Киеве во время урагана из помещения Киевского апелляционного суда, в прямом смысле слова, вылетели тысячи апелляционных дел! Вся Соломенская площадь, проезжая часть и кладбище были усеяны достоянием апелляционного суда,
      – написал он.

      Смотрите видео: Ветер выдул тысячи документов из Киевского апелляционного суда

      «ДЕЛО ЗАКРЫТО»! Сьогодні в Києві під час буревію з приміщення Київського апеляційного суду, у прямому сенсі слова, повилітали тисячі апеляційних справ! Уся Солом’янська площа, проїжджа частина та кладовище були всіяні надбанням апеляційного суду! Володимир Мухін (с)

      Опубліковано Киев Оперативный Понеділок, 11 березня 2019 р.

      В свою очередь, в комментарии theБабель представители суда сообщили, что среди бумаг, унесенных ветром, были только архивные дела. Однако точное количество документов, которые были утеряны, назвать не могут.

      документи апеляційний суд Києва вітер шторм буревій
      Судовые дела разбросало и по проезжей части, и по всей Соломенской площади

      Также в суде объяснили: шквальный ветер выбил окно в комнате, где хранились архивные материалы. Пока работники суда пытались удержать его, на улицу начали вылетать бумаги. Позже работники начали собирать разбросанные по Киеву документы.Київський апеляційний суд буревій вітер штормовий вітер Київ
      В суде объяснили: шквальный ветер выбил окно в помещении, где хранились архивные дела

      Отметим, что сильный ветер наделал много бед в течение последних 3 дней. Так, в результате непогоды погибли 3 человека в Житомирской и Винницкой областях.

      Ветер срывает кровли домов, вырывает с корнем деревья, а в городе Южноукраинске от шквальных порывов даже упала башня одного из мобильных операторов. Кроме того, под зданием украинского парламента 11 марта упала большая ель. Дерево слегка повредило фасад Верховной Рады и загородило проезд к парковочному месту спикера Рады Андрея Парубия.

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      Главные новости 11 марта: убийственная непогода в Украине и новая провокация России на Азове
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      Теги: Новости Киева Курьезные новости Судьи Непогода в Украине
      Источник: 24 Канал
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