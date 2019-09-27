Из-за сильного ливня часть моста обвалилась в Одесской области: фото, видео
На Одесщине между райцентром Болград и селом Кубей из-за сильного ливня обвалилась часть дороги. По словам исполняющего обязанностей главы Болградской райгосадминистрации Андрея Кучмиева, из-за ливней там обвалился мост.
Как пишет болградская газета "Дружба", ситуация с движением на этом участке дороги очень усложнилась. По словам очевидцев, объехать обвал может только легковушка. Правда, водитель очень рискует, поскольку неизвестно, выдержит ли его часть асфальта. В то же время, аварийный участок дороги очень узкий.
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К провалу подъехал рейсовый автобус. Водитель на свой страх и риск решил проехать уцелевшим остатком моста. Пассажиры эту часть дороги прошли пешком. После этого на место происшествия подъехали сотрудники службы спасения, полицейские, глава комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Болградской райгосадминистрации Андрей Гарвалов и другие. Было принято решение закрыть для проезда дорогу. Автомобили, которые уже выстроились в очередь, чтобы проехать опасным участком, начали поворачивать обратно,
– описывает ситуацию издание.
Также на место инцидента прибыл и исполняющий обязанности главы Болградской райгосадминистрации Андрей Кучмиев.
Мы приняли решение временно ограничить движение на этом участке дороги. Также на подъезде к месту инцидента с обеих сторон будут установлены бетонные блоки. Кроме того, должен прибыть специалист по облавтодору, который даст свои рекомендации по восстановлению дороги,
– отметил Кучмиев.
По последней информации, на месте обвала уже установлены вышеуказанные блоки – они полностью перекрывают проезд и на них нанесены предупреждающие надписи. Добавим, что на месте уже побывали специалисты из компании "Евродор", они собственно и будут заниматься ремонтом.
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По убеждению местных властей, мост будет отремонтирован и движение будет восстановлено в течение нескольких дней. Здешние чиновники надеются, что в решении ситуации им поможет областная власть.
В конце августа подобное происшествие случилось в Харькове – здесь также обвалился автомобильный мост. Заметим, что до этого специалисты неоднократно отмечали его аварийность.
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