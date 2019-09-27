Из-за сильного ливня часть моста обвалилась в Одесской области: фото, видео

На Одесщине между райцентром Болград и селом Кубей из-за сильного ливня обвалилась часть дороги. По словам исполняющего обязанностей главы Болградской райгосадминистрации Андрея Кучмиева, из-за ливней там обвалился мост.

Как пишет болградская газета "Дружба", ситуация с движением на этом участке дороги очень усложнилась. По словам очевидцев, объехать обвал может только легковушка. Правда, водитель очень рискует, поскольку неизвестно, выдержит ли его часть асфальта. В то же время, аварийный участок дороги очень узкий.

Обратите внимание! Проект госбюджета-2020: на дороги предусмотрены рекордные суммы

К провалу подъехал рейсовый автобус. Водитель на свой страх и риск решил проехать уцелевшим остатком моста. Пассажиры эту часть дороги прошли пешком. После этого на место происшествия подъехали сотрудники службы спасения, полицейские, глава комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Болградской райгосадминистрации Андрей Гарвалов и другие. Было принято решение закрыть для проезда дорогу. Автомобили, которые уже выстроились в очередь, чтобы проехать опасным участком, начали поворачивать обратно,

– описывает ситуацию издание.

Корреспондент газеты "Дружба" лично побывал на месте происшествия. Первым на аварийный участок приехал и.о. председателя Болградской райгосадминистрации Андрей Кучмиев. В этот момент к провалу подъехал рейсовый автобус. Водитель на свой страх и риск принял решение проехать по уцелевшему остатку моста. Пассажиры эту часть дороги прошли пешком. После этого на место происшествия подъехали сотрудники службы спасения, полицейские, глава комиссии по ТЭБ и ЧС Болградской РГА Андрей Гарвалов и др. Было принято закрыть для проезда дорогу. Автомобили, которые уже выстроились в очередь, чтобы проехать по опасному участку, стали разворачивать назад. На что все присутствующие получили в свой адрес много гневных слов. Автомобилисты злились, что им теперь придется объезжать, совершенно не думая о том, какому риску они подвергают свою жизнь приняв решение проехать здесь.... На сегодня перед местной властью стоят следующие задачи: 1. Установить поперек дороги плиты, которые не позволят бесстрашным (или глупым?) автомобилистам проехать здесь. 2. Дождаться специалиста из Облавтодора, который даст свои рекомендации по возобновлению дорожного полотна. О сложившейся ситуации Андрей Кучиев проинформировал и. о. губернатора Светлану Шаталову. В течение нескольких дней мост будет отремонтирован, а движение по нему будет восстановлено. В решении этой проблемы район надеется на помощь области.⠀ ⠀ #новостиболграда #новостиболград #новостиболградскогорайона #болград #болградскийрайон #болградновости #болградскиеновости #бессарабия #новостибессарабии #болградфото #болградвидео #фотоболград #фотоболграда #видеоболград #паркпушкина #озероялпуг #ялпуг #bolgrad #bolgradnews #newsbolgrad Posted by Болградская газета "Дружба" on Friday, 27 September 2019

Видео с места событий. В голове не укладывается: с какими мозгами автомобилисты пытаются проехать на этом участке дороги? Ещё и возмущаются и ругаются с полицейскими и спасателями... Нет слов! Люди, берегите себя и своих близких! Не стоит играть с судьбой и провоцировать её. Posted by Болградская газета "Дружба" on Friday, 27 September 2019

Также на место инцидента прибыл и исполняющий обязанности главы Болградской райгосадминистрации Андрей Кучмиев.

Мы приняли решение временно ограничить движение на этом участке дороги. Также на подъезде к месту инцидента с обеих сторон будут установлены бетонные блоки. Кроме того, должен прибыть специалист по облавтодору, который даст свои рекомендации по восстановлению дороги,

– отметил Кучмиев.

ЧС на дороге между селами Зализничное и Кубей Комментарий и. о. председателя Болградской райгосадминистрации Андрея Кучмиева специально для «Дружбы». Posted by Болградская газета "Дружба" on Friday, 27 September 2019

По последней информации, на месте обвала уже установлены вышеуказанные блоки – они полностью перекрывают проезд и на них нанесены предупреждающие надписи. Добавим, что на месте уже побывали специалисты из компании "Евродор", они собственно и будут заниматься ремонтом.

Интересно! Закон о штрафах за разрушение дорог вступил в силу: что это значит

По убеждению местных властей, мост будет отремонтирован и движение будет восстановлено в течение нескольких дней. Здешние чиновники надеются, что в решении ситуации им поможет областная власть.

В конце августа подобное происшествие случилось в Харькове – здесь также обвалился автомобильный мост. Заметим, что до этого специалисты неоднократно отмечали его аварийность.