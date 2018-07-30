Из-за сильного ливня на центральную магистраль во Львове упало дерево: движение затруднено

Вследствие непогоды, разбушевавшейся после 23:00 во Львове 30 июля, на улице Пасечной, которая является одной из основных улиц города, прямо на дорогу упало дерево. Вследствие этого движение на этой магистрали затруднено.

Об этом рассказал корреспондент 24 канала с места события.

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Падение дерева на дорогу осложнило движение на Пасечной во Львове

По его словам, все машины, в том числе грузовые и автобусы, застряли, поскольку вынуждены объезжать дорогу по тротуару.

"Мусоровоз, скорая, грузовая и много легковых застряли в пробке", – подчеркнул он.



В результате инцидента в пробках застряло много машин

Позже журналист добавил, что дорогу частично расчистили, и большинство машин разъехались, правда два автобуса до сих пор остаются на месте.



Вследствие падения дерева пострадали и маршрутки

Дерево упало на улице Пасечной во Льовове, в результате чего движение затруднено: видео

Об инциденте написал и депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook.

Также он сообщил, что на улице Научной, вероятно, вследствие сильного ветра перевернулся био-туалет.

Напомним, 27 июля сумасшедший ливень обрушился на Николаев, вследствие этого затоплеными оказались некоторые улицы города.