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Из-за сильного ливня жители села Сунки Черкасской области остались отрезанными от мира

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Целый поселок в Черкасской области оказался отрезанным от мира из-за сильных ливней. Дождевые реки размыли единственную дорогу к населенному пункту. Камни оттуда поприбивало к домам. А еще людям побило овощи, затопило дворы и погребы.

Стремительные потоки воды смывали все на своем пути, река из дождевой воды текла прямо по улицам села Сунки.

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"Било по ногам, и уже нельзя было стоять. Я уже стал бояться, и потихонечку, маленькими движениями выходить, чтобы меня не смыло водой", – рассказал житель села Сунки Сергей Тимофеев.

Единственная дорога в деревню превратилась в сплошные рвы, глубиной полтора метра. Километр дороги просто исчез. Кучи земли и камней вода принесла к домам. У людей затопило погребы и подвалы, а здания пошли трещинами.

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На огородах болото по колено, урожай портится. Часть угодий просто смыло потоками воды. Старожилы говорят: подтопление – не редкость в селе, потому что дома построены в низине. Раньше, чтобы отводить поток, на полях выкапывали водоотводные каналы, однако их распахали еще 20 лет назад.

В сельсовете ищут деньги на ликвидацию последствий бедствия, а это почти миллион гривен. Районные чиновники начали искать виновных в отсутствии дренажных ситем, оказывается, их должны были строить землевладельцы, однако эти обязанности они проигнорировали.

Конечно, будем собирать товаропроизводителей еще раз, я думаю что будем более конкретно говорить с ними на эту тему и будем решать, где брать эту технику,
– подчеркнул начальник отдела Смелянской райгосадминистрации Степан Косенко.

Тем временем деньги на ликвидацию последствий непогоды и восстановление дороги сейчас ищут. Обещают найти за несколько дней. И еще попытаются заставить землевладельцев вернуть водоотводные рвы на поля. До тех пор людям остается надеяться, что в ближайшие несколько месяцев дождей не будет, так как тогда за потоком могут поплыть и дома.

Теги: Новости Украины Новости Черкасс Непогода в Украине
Источник: 24 канал
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