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      НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019 ДОПИНГ СКАНДАЛ В РОССИИ ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ

      Из-за сильного тумана в аэропорту Запорожья отменили ряд рейсов: фото

      22 Читати новину українською
      Аэропорт "Запорожье" отменил ряд рейсов из-за тумана / Первый Криворожский

      Из-за сложных метеоусловий расписание рейсов, которые отправляются из аэропорта Запорожья, изменили. Несколько рейсов вообще отменили.

      Об этом говорится на странице КП "Международный аэропорт Запорожье" в фейсбуке.

      Ранее: Из-за сильного тумана в Харькове отменены и задержаны десятки рейсов: перечень

      Уважаемые пассажиры, сообщаем, что 9 декабря 2019 года в связи со сложными метеоусловиями произошли изменения в расписании рейсов,
      – говорится в сообщении.

      Согласно данным онлайн-табло, авиаперевозчики МАУ и SkyUp отменили два рейса Запорожье – Борисполь.

      Еще два рейса из Запорожья в Киев и в Минск отправились с двухчасовым опозданием.


      Аэропорт в Запорожье отменил некоторые рейсы из-за сильного тумана/ Скриншот

      Ранее синоптики предупреждали о том, что ночью и утром в Запорожье будет туман, местами слабый гололед.

       

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Погода Новости Запорожья авиация
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