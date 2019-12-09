Из-за сильного тумана в аэропорту Запорожья отменили ряд рейсов: фото

Из-за сложных метеоусловий расписание рейсов, которые отправляются из аэропорта Запорожья, изменили. Несколько рейсов вообще отменили.

Об этом говорится на странице КП "Международный аэропорт Запорожье" в фейсбуке.

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Уважаемые пассажиры, сообщаем, что 9 декабря 2019 года в связи со сложными метеоусловиями произошли изменения в расписании рейсов,

– говорится в сообщении.

Согласно данным онлайн-табло, авиаперевозчики МАУ и SkyUp отменили два рейса Запорожье – Борисполь.

Еще два рейса из Запорожья в Киев и в Минск отправились с двухчасовым опозданием.



Аэропорт в Запорожье отменил некоторые рейсы из-за сильного тумана/ Скриншот

Ранее синоптики предупреждали о том, что ночью и утром в Запорожье будет туман, местами слабый гололед.