Из-за сильного тумана в Харькове отменены и задержаны десятки рейсов: перечень

Туман в Харькове внес серьезные коррективы в работу местного аэропорта. Так, из-за неблагоприятных погодных условий администрация отменила уже по меньшей мере 5 рейсов, еще примерно 6-задерживаются.

О неприятной ситуации пассажиров информирует пресс-служба Харьковского аэропорта на своей фейсбук-странице.

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В связи со сложными метеоусловиями (туман) 28 ноября в расписании выполнения рейсов аэропорта "Харьков" есть изменения,

– уточнили там.

Пассажирам, которых такие изменения коснулись, в аэропорту рекомендуют обращаться к авиаперевозчикам, или по месту приобретения своего билета или тура.

Какие рейсы из-за тумана в Харькове уже отменили?

Харьков – Дортмунд W6 6941, рейс должна была выполнять авиакомпания Wizz Air;

Харьков – Киев PS 026, рейс должна была выполнять авиакомпания МАУ;

Харьков – Варшава LO 762, рейс должна была выполнять авиакомпания LOT;

Киев – Харьков PS 025, рейс должна была выполнять авиакомпания МАУ;

Варшава – Харьков LO 761, рейс должна была выполнять авиакомпания LOT.

Какие рейсы задерживаются?

Харьков – Стамбул TK 1474, выполняется Turkish Airlines, задержан до 12:05;

Харьков – Стамбул PC 427, выполняется Pegasus Airlines, задержан до 18:00;

Харьков-Львов PQ 163, выполняется SkyUp Airlines, задержан до 19: 55;

Стамбул – Харьков TK 1473, выполняется Turkish Airlines, задержан до 10:45;

Прага – Харьков PQ 894, выполняется SkyUp Airlines, задержан до 19:15;

Львов – Харьков PQ 164, выполняется SkyUp Airlines, задержан до 00:05 29 ноября.

Еще два самолета (рейсы Дортмунд – Харьков и Стамбул – Харьков) сели в аэропорту "Борисполь".

Как сообщили в региональном гидрометцентре, из-за сильного тумана видимость на дорогах Харькова составляет до 500 метров.



Густой туман окутал Харьков 28 ноября / фото из соцсетей



Из-за низкой видимости местный аэропорт отменил ряд рейсов / фото из соцсетей