Из-за сильного тумана в Харькове отменены и задержаны десятки рейсов: перечень
Туман в Харькове внес серьезные коррективы в работу местного аэропорта. Так, из-за неблагоприятных погодных условий администрация отменила уже по меньшей мере 5 рейсов, еще примерно 6-задерживаются.
О неприятной ситуации пассажиров информирует пресс-служба Харьковского аэропорта на своей фейсбук-странице.
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В связи со сложными метеоусловиями (туман) 28 ноября в расписании выполнения рейсов аэропорта "Харьков" есть изменения,
– уточнили там.
Пассажирам, которых такие изменения коснулись, в аэропорту рекомендуют обращаться к авиаперевозчикам, или по месту приобретения своего билета или тура.
Какие рейсы из-за тумана в Харькове уже отменили?
- Харьков – Дортмунд W6 6941, рейс должна была выполнять авиакомпания Wizz Air;
- Харьков – Киев PS 026, рейс должна была выполнять авиакомпания МАУ;
- Харьков – Варшава LO 762, рейс должна была выполнять авиакомпания LOT;
- Киев – Харьков PS 025, рейс должна была выполнять авиакомпания МАУ;
- Варшава – Харьков LO 761, рейс должна была выполнять авиакомпания LOT.
Какие рейсы задерживаются?
- Харьков – Стамбул TK 1474, выполняется Turkish Airlines, задержан до 12:05;
- Харьков – Стамбул PC 427, выполняется Pegasus Airlines, задержан до 18:00;
- Харьков-Львов PQ 163, выполняется SkyUp Airlines, задержан до 19: 55;
- Стамбул – Харьков TK 1473, выполняется Turkish Airlines, задержан до 10:45;
- Прага – Харьков PQ 894, выполняется SkyUp Airlines, задержан до 19:15;
- Львов – Харьков PQ 164, выполняется SkyUp Airlines, задержан до 00:05 29 ноября.
Еще два самолета (рейсы Дортмунд – Харьков и Стамбул – Харьков) сели в аэропорту "Борисполь".
Как сообщили в региональном гидрометцентре, из-за сильного тумана видимость на дорогах Харькова составляет до 500 метров.
Густой туман окутал Харьков 28 ноября / фото из соцсетей
Из-за низкой видимости местный аэропорт отменил ряд рейсов / фото из соцсетей