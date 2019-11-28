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      ДЕЛО САДОВОГО ЕЛЕНА ЗЕРКАЛЬ ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ

      Из-за сильного тумана в Харькове отменены и задержаны десятки рейсов: перечень

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      Международный аэропорт "Харьков" / sitel.com.mk

      Туман в Харькове внес серьезные коррективы в работу местного аэропорта. Так, из-за неблагоприятных погодных условий администрация отменила уже по меньшей мере 5 рейсов, еще примерно 6-задерживаются.

      О неприятной ситуации пассажиров информирует пресс-служба Харьковского аэропорта на своей фейсбук-странице.

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      В связи со сложными метеоусловиями (туман) 28 ноября в расписании выполнения рейсов аэропорта "Харьков" есть изменения,
      – уточнили там.

      Пассажирам, которых такие изменения коснулись, в аэропорту рекомендуют обращаться к авиаперевозчикам, или по месту приобретения своего билета или тура.

      Какие рейсы из-за тумана в Харькове уже отменили?

      • Харьков – Дортмунд W6 6941, рейс должна была выполнять авиакомпания Wizz Air;
      • Харьков – Киев PS 026, рейс должна была выполнять авиакомпания МАУ;
      • Харьков – Варшава LO 762, рейс должна была выполнять авиакомпания LOT;
      • Киев – Харьков PS 025, рейс должна была выполнять авиакомпания МАУ;
      • Варшава – Харьков LO 761, рейс должна была выполнять авиакомпания LOT.

      Какие рейсы задерживаются?

      • Харьков – Стамбул TK 1474, выполняется Turkish Airlines, задержан до 12:05;
      • Харьков – Стамбул PC 427, выполняется Pegasus Airlines, задержан до 18:00;
      • Харьков-Львов PQ 163, выполняется SkyUp Airlines, задержан до 19: 55;
      • Стамбул – Харьков TK 1473, выполняется Turkish Airlines, задержан до 10:45;
      • Прага – Харьков PQ 894, выполняется SkyUp Airlines, задержан до 19:15;
      • Львов – Харьков PQ 164, выполняется SkyUp Airlines, задержан до 00:05 29 ноября.

      Еще два самолета (рейсы Дортмунд – Харьков и Стамбул – Харьков) сели в аэропорту "Борисполь".

      Как сообщили в региональном гидрометцентре, из-за сильного тумана видимость на дорогах Харькова составляет до 500 метров.

      туман у Харкові
      Густой туман окутал Харьков 28 ноября / фото из соцсетей

      туман Харків
      Из-за низкой видимости местный аэропорт отменил ряд рейсов / фото из соцсетей

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости Харькова Погода авиация
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