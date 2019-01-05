Из-за сильных снегопадов около сотни авиарейсов отменили в одном из городов Европы
На юге Германии в аэропорту Мюнхена были отменены около 90 авиарейсов, в связи с сильными снегопадами в некоторых частях Центральной Европы.
Об этом сообщает The Washington Post.
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Как отмечают немецкие СМИ, отмена коснулось почти каждого десятого рейса в одном из крупнейших аэропортов Германии – в Мюнхене.
С начала 5 января в Австрии, Южной Германии и Швейцарии выпало несколько сантиметров снега.
К слову, в Украине погода также имеет бти снежной. В воскресенье, 6 января, будет в основном снежно, а воздух будет влажным и морозным. Температура воздуха в среднем составит 3-5 градусов мороза, правда в Крыму столбики термометров поднимутся даже выше нуля.
Источник: 24 Канал
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