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      Из-за сильных снегопадов около сотни авиарейсов отменили в одном из городов Европы

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      Аэропорт Мюнхена
      Аэропорт Мюнхена / Фото из открытых источников

      На юге Германии в аэропорту Мюнхена были отменены около 90 авиарейсов, в связи с сильными снегопадами в некоторых частях Центральной Европы.

      Об этом сообщает The Washington Post.

      Читайте также: На сколько выросло количество авиакатастроф в 2018 году: впечатляющие цифры

      Как отмечают немецкие СМИ, отмена коснулось почти каждого десятого рейса в одном из крупнейших аэропортов Германии – в Мюнхене.

      С начала 5 января в Австрии, Южной Германии и Швейцарии выпало несколько сантиметров снега.

      К слову, в Украине погода также имеет бти снежной. В воскресенье, 6 января, будет в основном снежно, а воздух будет влажным и морозным. Температура воздуха в среднем составит 3-5 градусов мороза, правда в Крыму столбики термометров поднимутся даже выше нуля.

      Теги: Погода авиация
      Источник: 24 Канал
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