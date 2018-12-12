Из-за снегопада в Киев запретили въезжать грузовикам
В среду, 12 декабря, с 10:00 в Киеве из-за снегопада запретили въезд грузовиков. Такие ограничения ввели, чтобы обеспечить беспрепятственное движение легковушек по столице.
Об этом сообщает "Укравтодор".
24 канал сообщал, что 13 декабря в Киеве ожидаются снегопады, гололед и температура воздуха от 0 до -2 градусов.
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Кроме того, в связи с ухудшением погоды, с 15:00 ограничили движение грузового, крупногабаритного и тяжеловесного транспорта на отдельных участках дороги общего пользования по Киевской области.
Киевская власть призвала всех водителей не пользоваться частными автомобилями 12 и 13 декабря в связи со снегопадом и метелью, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники и не создавать заторов на дорогах.
Также просим не парковать автомобили на обочинах дорог и в не предусмотренных для этого местах. Авто, которые будут мешать прохождению снегоуборочной техники, будут эвакуировать,
– предупредили в Киевской городской государственной администрации.
Советы водителям:
- соблюдать скоростной режим и дистанцию, отказаться от рискованных маневрирований, которые при непогоде могут привести к аварийным ситуациям;
- при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижайте скорость до минимума;
- не забывайте включить габаритные огни или противотуманные фонари;
- в условиях ухудшения погоды с интенсивным снегопадом и гололедом на дорогах не используйте транспорт с летними шинами.
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