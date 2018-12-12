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      Из-за снегопада в Киев запретили въезжать грузовикам

      84 Читати новину українською
      Из-за снегопада в Киев запретили въезжать грузовикам
      Из-за снегопада в Киев запретили въезжать грузовикам / Иллюстративное фото

      В среду, 12 декабря, с 10:00 в Киеве из-за снегопада запретили въезд грузовиков. Такие ограничения ввели, чтобы обеспечить беспрепятственное движение легковушек по столице.

      Об этом сообщает "Укравтодор".

      24 канал сообщал, что 13 декабря в Киеве ожидаются снегопады, гололед и температура воздуха от 0 до -2 градусов.

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      Кроме того, в связи с ухудшением погоды, с 15:00 ограничили движение грузового, крупногабаритного и тяжеловесного транспорта на отдельных участках дороги общего пользования по Киевской области.

      Киевская власть призвала всех водителей не пользоваться частными автомобилями 12 и 13 декабря в связи со снегопадом и метелью, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники и не создавать заторов на дорогах.

      Также просим не парковать автомобили на обочинах дорог и в не предусмотренных для этого местах. Авто, которые будут мешать прохождению снегоуборочной техники, будут эвакуировать,
      предупредили в Киевской городской государственной администрации.

      Советы водителям:

      1. соблюдать скоростной режим и дистанцию, отказаться от рискованных маневрирований, которые при непогоде могут привести к аварийным ситуациям;
      2. при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижайте скорость до минимума;
      3. не забывайте включить габаритные огни или противотуманные фонари;
      4. в условиях ухудшения погоды с интенсивным снегопадом и гололедом на дорогах не используйте транспорт с летними шинами.
      Теги: Новости Украины Погода Непогода в Украине Новости Киева Транспорт Авто Снег в Украине Киев замело снегом
      Источник: 24 канал
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