Из-за снегопада в Киев запретили въезжать грузовикам

В среду, 12 декабря, с 10:00 в Киеве из-за снегопада запретили въезд грузовиков. Такие ограничения ввели, чтобы обеспечить беспрепятственное движение легковушек по столице.

Об этом сообщает "Укравтодор".

24 канал сообщал, что 13 декабря в Киеве ожидаются снегопады, гололед и температура воздуха от 0 до -2 градусов.

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Кроме того, в связи с ухудшением погоды, с 15:00 ограничили движение грузового, крупногабаритного и тяжеловесного транспорта на отдельных участках дороги общего пользования по Киевской области.

Киевская власть призвала всех водителей не пользоваться частными автомобилями 12 и 13 декабря в связи со снегопадом и метелью, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники и не создавать заторов на дорогах.

Также просим не парковать автомобили на обочинах дорог и в не предусмотренных для этого местах. Авто, которые будут мешать прохождению снегоуборочной техники, будут эвакуировать,

– предупредили в Киевской городской государственной администрации.

Советы водителям: