Из-за снегопада в Киеве транспорт отклонился от графика
Наземный общественный транспорт в Киеве курсирует с отклонением от расписания движения из-за снегопада.
Об этом сообщает коммунальное предприятие "Киевпастранс" в Facebook.
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С 10 утра троллейбусы, автобусы и трамваи курсируют не по графику в связи с погодными условиями.
Водители автомобилей не удовлетворены первым снегом в столице, ведь ее фактически парализовало в пробках. Тем не менее, на дорогах столицы оперативно появилась уборочная техника "Киевавтодора".
Снегопад вызвал заторы в Киеве
Напомним, что 14 ноября в Киеве выпал обильный мокрый снег, по словам синоптиков, он будет падать почти весь день. Правый берег Киева уже парализовали пробки, из-за гололеда на дорогах.
Источник: 24 Канал
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