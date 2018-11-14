Из-за снегопада в Киеве транспорт отклонился от графика

Наземный общественный транспорт в Киеве курсирует с отклонением от расписания движения из-за снегопада.

Об этом сообщает коммунальное предприятие "Киевпастранс" в Facebook.

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С 10 утра троллейбусы, автобусы и трамваи курсируют не по графику в связи с погодными условиями.

Водители автомобилей не удовлетворены первым снегом в столице, ведь ее фактически парализовало в пробках. Тем не менее, на дорогах столицы оперативно появилась уборочная техника "Киевавтодора".



Снегопад вызвал заторы в Киеве

Напомним, что 14 ноября в Киеве выпал обильный мокрый снег, по словам синоптиков, он будет падать почти весь день. Правый берег Киева уже парализовали пробки, из-за гололеда на дорогах.