Из-за солнечных батарей Порошенко уволил главу РГА в Одесской области
Президент Петр Порошенко уволил главу Татарбунарской райадминистрации Одесской администрации Александра Кривенко за то, что тот не передал земельный участок под солнечную электростанцию.
О своем решении Порошенко объявил во время визита в Одесскую область.
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Как пояснил президент, к таким кадровым изменениям он решил прибегнуть из-за якобы затягивания главой Татарбунарской РГА передачи инвестору в аренду земельного участка для строительства солнечной электростанции.
Если чиновники на местах позволяют себе создавать препятствия инвесторам в пользу – мы с вами понимаем каким – интересам, уверен в том, что реакция властей должна быть жесткой, и мы не должны медлить с принятием соответствующих решений. Поэтому хочу вас проинформировать, что именно сегодня, по представлению главы областной государственной администрации, я подписал распоряжение об увольнении главы Татарбунарской районной государственной администрации,
– заявил Порошенко.
Известно, что в Татарбунарском районе Одесской области предполагалось еще в декабре прошлого года передать в аренду земельный участок инвестору под строительство объектов альтернативной энергетики, в частности для установки солнечной электростанции.
"Сегодня, через полгода, предприятие не то что не начало строительные работы, они даже землю в аренду не получили. Все это из-за того, что глава администрации Татарбунарского района, по неизвестным мне причинам, считает возможным не заключать уже полгода соответствующий договор с предприятием", – подчеркнул Порошенко.
К слову, на должность главы Татарбунарской ОГА Александр Кривенко был назначен Порошенко в апреле 2017 года. До этого он был заместителем председателя Березовской райадминистрации Одесской области.