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Из-за солнечных батарей Порошенко уволил главу РГА в Одесской области

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Порошенко уволил главу Татарбунарской РГА в Одесской области
Порошенко уволил главу Татарбунарской РГА в Одесской области / 24 Канал

Президент Петр Порошенко уволил главу Татарбунарской райадминистрации Одесской администрации Александра Кривенко за то, что тот не передал земельный участок под солнечную электростанцию.

О своем решении Порошенко объявил во время визита в Одесскую область.

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Как пояснил президент, к таким кадровым изменениям он решил прибегнуть из-за якобы затягивания главой Татарбунарской РГА передачи инвестору в аренду земельного участка для строительства солнечной электростанции.

Если чиновники на местах позволяют себе создавать препятствия инвесторам в пользу – мы с вами понимаем каким – интересам, уверен в том, что реакция властей должна быть жесткой, и мы не должны медлить с принятием соответствующих решений. Поэтому хочу вас проинформировать, что именно сегодня, по представлению главы областной государственной администрации, я подписал распоряжение об увольнении главы Татарбунарской районной государственной администрации,
– заявил Порошенко.

Известно, что в Татарбунарском районе Одесской области предполагалось еще в декабре прошлого года передать в аренду земельный участок инвестору под строительство объектов альтернативной энергетики, в частности для установки солнечной электростанции.

"Сегодня, через полгода, предприятие не то что не начало строительные работы, они даже землю в аренду не получили. Все это из-за того, что глава администрации Татарбунарского района, по неизвестным мне причинам, считает возможным не заключать уже полгода соответствующий договор с предприятием", – подчеркнул Порошенко.

К слову, на должность главы Татарбунарской ОГА Александр Кривенко был назначен Порошенко в апреле 2017 года. До этого он был заместителем председателя Березовской райадминистрации Одесской области.

Теги: Новости Украины Новости политики Петр Порошенко Солнечная энергетика Новости Одессы
Источник: 24 Канал
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