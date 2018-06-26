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Из-за сообщения в соцсети группа устроила зверское убийство

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Сообщение в WhatsApp привело к убийству
Сообщение в WhatsApp привело к убийству / Фото из открытых источников

В Индии сообщение в мессенджере WhatsApp привело к жестокому убийству нескольких людей, которые стали жертвами разъяренной толпы.

Об этом сообщает Reuters.

Так, в WhatsApp появилась информация о том, что на улице Индии пришла опасная группа в одежде бедняков, которые ловят людей до 30 лет, и продают их, или делают другие страшные вещи.

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При этом в полиции эту информацию сразу же опровергли. Но пользователей, прочитавших это сообщение, умиротворения полиции не удовлетворили. Они решили, что таким образом власть пытается скрыть реальное положение дел, поэтому они решили устроить самосуд.

Пользователи распространили информацию, обнародовали также несколько "наводок" на места массового скопления нищих. Следовательно, группа из 50-60 человек пришли в эти места и жестоко избила бездомных. Двое из них скончались на месте, еще около десяти с тяжелыми травмами попали в больницу.

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Власти Индии заявили, что полиция задержала трех человек, которые распространили эту информацию. Задержаны также и сами нападавшие, каждому светит несколько лет тюремного заключения.

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Теги: Жертвы Техно Индия Соцсети Интернет
Источник: 24 Канал
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