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      Из-за споров с Россией Беларусь повысила налоги на транзит нефти и угрожает его прекратить

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      Беларусь повысила налоги на транзит российской нефти / neftianka.ru

      Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о повышении налогов на транзит нефти по территории страны. Отныне на транзит нефти и нефтепродуктов установлен налог на прибыль в размере 50%.

      Это сделано с целью формирования источника средств для ликвидации возможных экологических последствий в случае аварии на магистральном нефтепроводе, сообщает издание БелТА.

      Интересно: Все горло дерем, – Лукашенко возмутился ценами на российский газ

      Так же это должно уберечь от других непредвиденных ситуаций, связанных с перемещением нефти и нефтепродуктов по территории Беларуси. Кроме того, объектом налогообложения экологическим налогом признана транзитная транспортировка по территории Беларуси нефтепродуктов по магистральным трубопроводам.

      Впрочем, на повышении налога все не закончилось. Белорусское издание Tut.by пишет, что власть государства готова полностью приостановить транзит российской нефти по своей территории.

      Уже есть проект постановления правительства, который приостанавливает транспортировку нефти "Дружбой" в Европу. Нефть сегодня дорогая, а труба – самый дешевый транспорт. Надо работать по нему. Тогда может быть альтернатива России,
      – сообщил источник в белорусском правительстве.

      Нефтяной спор России и Беларуси. Что известно?
      Ситуация с российской нефтью в Беларуси была аналогом ситуации с российским газом в Украине – контракт на поставку заканчивался 1 января 2020 года, а стороны упорно не могли прийти к согласию в ряде вопросов.

      Ранее Александр Лукашенко уже угрожал России ограничением объемов транзита российской нефти по территории Беларуси. Впоследствии зашла речь о поиске альтернативных источников.

      Белорусский президент хотел привлечь к этому США или Саудовскую Аравию, которые являются едва ли не самыми большими конкурентами России на нефтяном рынке. Впрочем, эксперты не исключают, что белорусский лидер обратился к банальному шантажу, чтобы выбороть для своего государства лучшие условия.

      Впоследствии Россия перестала поставлять Беларуси нефть, но это продлилось лишь несколько дней. Последняя смогла добиться только того, чтобы не платить премии поставщикам.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости политики Новости России Новости Беларуси нефть
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