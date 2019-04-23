Из-за сжигания листьев и травы 15 гектаров леса горели на Черниговщине: фото

На Черниговщине горел лес. В течение всего дня, 22 апреля, пожарные тушили пламя. Горели хвойные деревья на 15 гектарах.

Чтобы потушить огонь, пришлось привлекать авиацию, сообщает ГСЧС.

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И только под вечер возгорание полностью ликвидировали.

А вообще за последние 3 дня в Черниговской области зафиксировали 17 пожаров в экосистемах. Традиционно, причина возгорания – человеческая безответственность. Местные сжигают листья и сухую траву на приусадебных участках, оставляя огонь без присмотра.

Спасатели в очередной раз просят соблюдать правила безопасности и не нарушать закон. Так как выжигание сухой растительности или ее остатков влечет административную ответственность.



Пришлось применять авиацию



И тушить огонь сверху



Пожар тушили целый день



А вообще за последние 3 дня в Черниговской области зафиксировали 17 пожаров



Сжигание листьев и сухой травы стало причиной пожаров