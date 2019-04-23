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      Из-за сжигания листьев и травы 15 гектаров леса горели на Черниговщине: фото

      28 Читати новину українською
      На Черниговщине горел лес
      На Черниговщине горел лес / Screenshot

      На Черниговщине горел лес. В течение всего дня, 22 апреля, пожарные тушили пламя. Горели хвойные деревья на 15 гектарах.

      Чтобы потушить огонь, пришлось привлекать авиацию, сообщает ГСЧС.

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      И только под вечер возгорание полностью ликвидировали.

      А вообще за последние 3 дня в Черниговской области зафиксировали 17 пожаров в экосистемах. Традиционно, причина возгорания – человеческая безответственность. Местные сжигают листья и сухую траву на приусадебных участках, оставляя огонь без присмотра.

      Спасатели в очередной раз просят соблюдать правила безопасности и не нарушать закон. Так как выжигание сухой растительности или ее остатков влечет административную ответственность.


      Пришлось применять авиацию


      И тушить огонь сверху


      Пожар тушили целый день


      А вообще за последние 3 дня в Черниговской области зафиксировали 17 пожаров


      Сжигание листьев и сухой травы стало причиной пожаров

      ЧТО ДЕЛАТЬ С СУХОЙ ТРАВОЙ И ПОЧЕМУ ЕЕ НЕ СТОИТ СЖИГАТЬ
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      blog_ava
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      Теги: Новости Украины
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